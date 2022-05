Ganove versucht, in Wohnung einzubrechen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Ein Einbrecher war in der Zeit von 29. April bis 11. Mai in Holzkirchen am Werk © Silas Stein

Ein Ganove hat versucht, in die Wohnung einer Holzkirchnerin einzubrechen - allerdings erfolglos. Die Polizei vermutet, dass der Einbrecher gestört wurde und sich aus dem Staub machte.

Holzkirchen - Der Polizei zufolge versuchte der Unbekannte in der Zeit von Freitag, 29. April, bis Mittwoch, 11. Mai, die Wohnungstür der Frau in einem Zwölf-Parteien-Haus an der Tegernseer Straße aufzubrechen. Ohne Erfolg. Vermutlich wurde er gestört und suchte schnell das Weite. Der Sachschaden an der Wohnungstür beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Möglicherweise haben Zeugen im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefon-Nummer: 08024/9074-0.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.