Gemeinde bietet Bauplatz: Es gewinnt die WG mit der besten Idee

Neuartiger Wettbewerb im Neubaugebiet Maitz

von Andreas Höger schließen

So etwas gab es im Landkreis noch nie: Der Markt Holzkirchen vergibt ein wertvolles Baugrundstück in der Maitz nicht an Höchstbietende, sondern an die Gruppe mit dem überzeugendesten Konzept für gemeinschaftliches Wohnen, mit pfiffigen Ideen in Sachen Mobilität und Nachbarschaft. Der Wettbewerb startet 2021. Ein Ortstermin zeigte: Das Interesse ist groß.