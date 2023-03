Holzkirchen: Großbaustellen nehmen Fahrt auf

Kita, Bauhof, Mittelschule

Ein „Halbjahr der Spatenstiche“ kündigte Holzkirchens Bürgermeister im Hauptausschuss an – und hofft 2025 auf ein „Jahr der Eröffnungen“ bei den Großprojekten Kita, Bauhof, Mittelschule.

Holzkirchen – Lange hatten die Vorbereitungen gedauert – nun nehmen drei Großbaustellen der Marktgemeinde Fahrt auf: Über den Sachstand bei der Erweiterung der Kita an der Erich-Kästner-Straße sowie dem Neubau von Mittelschule und Bauhof wurde nun der Hauptausschuss des Gemeinderats unterrichtet. Am vergangenen Montag wurden die Bauzäune an der Erich-Kästner-Straße aufgestellt. Am kommenden Mittwoch wird der offizielle Spatenstich am Amalie-Hohenester-Weg gesetzt, wo der neue Bauhof seine Heimat finden wird. Und die alte Mittelschule ist bereits größtenteils abgerissen. Für alle Bauten wird die Fertigstellung im Jahr 2025 anvisiert. „Spannend wird es, wo es am schnellsten geht“, meinte Rathauschef Christoph Schmid (CSU) .

Kita Erich-Kästner-Straße

Wie berichtet, hatte die Gemeinde 2022 die Ausschreibungen für den Anbau an die Kita an der Erich-Kästner-Straße gestoppt: Aufgrund der Verwerfungen am Bau-Markt, nicht zuletzt ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, waren keine Angebote für Bauleistungen eingegangen. „Der Stopp war richtig“, bekräftigte Schmid nun und berichtete, dass man aktuell wieder „wettbewerbsfähige Angebote“ für die Durchführung der Bauarbeiten bekomme.

Der Neubau wird nach derzeitigen Planungen rund elf Millionen Euro kosten, erklärte Erik Stößel vom Bauamt-Technik im Rathaus. Die Preise haben also etwas nachgelassen: Im Dezember noch lagen die erwarteten Kosten bei bis zu 13 Millionen Euro (wir berichteten). In der kommenden Woche würden die ersten Kanalarbeiten begonnen, danach gehe es mit den Erdarbeiten weiter, berichtete Stößel. Die Erweiterung wird in Massivholzbauweise errichtet und soll, wenn alles nach Plan läuft, im Januar 2025 an den Träger – die Kinderland Weyarn GmbH – übergeben werden. Stößel zeigte sich zufrieden, dass für jedes Gewerk inzwischen geeignete Firmen gefunden wurden.

Mittelschule

Deutlich höher ist die Investition in die neue Mittelschule. Veranschlagt sind derzeit 45 Millionen Euro. Doch aktuell liege man fünf Prozent unter der Kalkulation vom Dezember, erläuterte Martin Kulessa vom Bauamt-Technik. Enthalten sei in den Kosten aber auch der Abriss, der noch im März abgeschlossen werde. Nur im westlichen Bereich habe man Mauerwerk stehen lassen. Dies könnte für eine mögliche künftige Bebauung hilfreich sein. In Kürze würden die Baumeisterarbeiten beginnen, im April geht es mit den Erdarbeiten los. Dabei könne es zu Erschütterungen kommen, doch die Anwohner werde man dazu eigens informieren, erklärte Kulessa.

Daran schloss Bürgermeister Schmid einen Dank an die Bewohner an, von denen bislang keine Beschwerden zu den Abrissarbeiten gekommen seien. Auch die Baufirma habe sauber gearbeitet, lobte der Rathauschef. Der Mittelschulbau, errichtet als Betonskelettkonstruktion mit Holzfassade, soll bis Mitte 2025 fertiggestellt sein und im darauffolgenden September in Betrieb gehen.

Bauhof

Am neuen Bauhofareal haben erste Erdarbeiten begonnen, die in Kooperation mit einer Kampfmitteluntersuchung durchgeführt würden, berichtete Stößel. Der in Mischbauweise geplante Bauhof kostet nach aktuellen Planungen rund 27,2 Millionen Euro. In der Vergangenheit wurden finale Abstimmungen mit den Architekten zur Gestaltung etwa des Foyers getätigt, fuhr Stößel fort. Einige Bauleistungen wurden bereits vergeben, aktuell in Vorbereitung seien etwa Metallbau und Lüftungsanlagen.

Weil sich durch die zuletzt gesunkenen Baupreise finanzieller Spielraum ergab, habe man zwei kleinere Änderungen in der Planung vorgenommen, ergänzte Schmid. So wird jetzt eine unterirdische Zisterne das Regenwasser aufsammeln. „Damit erledigen die Bauhofmitarbeiter die Gießarbeiten im Sommer“, erklärte der Bürgermeister. Und für die Holzfassade habe man sich für Lärche anstelle von Weißtanne entschieden. Das sei zwar in der Anschaffung teurer. Weil Lärchenholz haltbarer ist, spare man bei den späteren Revitalisierungsmaßnahmen aber, so Schmid.

Andreas Wolkenstein