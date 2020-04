Acht Jahre Strampeln im Gegenwind: Radl-Beauftragter zieht Bilanz

Acht Jahre lang strampelte er sich ab: Hartmut Romanski war der erste „Beauftragte für den Fuß- und Radverkehr“ der Marktgemeinde. Der 78-Jährige hat viel bewegt im Ort, scheute nicht davor zurück, auch mal anzuecken. Jetzt hört er auf. Ein Unbequemer zieht Bilanz.

Holzkirchen – Hartmut Romanski steigt immer in den Sattel, unabhängig von Wind, Wetter, Jahreszeit. Der 78-Jährige ist Radler aus Überzeugung, bis zu 3000 Kilometer spult er jährlich ab.

Schon in seinem Heimatort Wuppertal leitete er den ADFC-Kreisverband, und kaum war er 2010 nach Holzkirchen gezogen, der Heimat seiner Frau, engagierte er sich hier auch. „Die Erfahrung habe ich mitgebracht.“

2011 war Romanski treibende Kraft des Runden Tischs „Radlfreundliches Holzkirchen“, der mit Fachleuten, Gemeinderäten und Rathaus-Mitarbeitern besetzt ist. „Deswegen kommt da auch was raus“, sagt Romanski.

Als bald darauf eine Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK)“ diskutiert wurde, installierte die Gemeinde 2012 den von der AGFK empfohlenen „Beauftragten für Fuß- und Radverkehr“.

Romanski übernahm den Job selber, mischte sich ein, forderte Mitspracherechte bei der Ortsplanung. Er verstand sich nie als netter Radl-Onkel, sondern als Veränderer und Impulsgeber, der notfalls auch aneckte.

In einem Interview erklärt Romanski, was schon geschafft ist - und was ihn nach wie vor ärgert auf Holzkirchner Straßen.

Herr Romanski, macht Radeln in Holzkirchen Spaß?

Mir schon, aber das darf man nicht verallgemeinern. Ich stamme aus einer Großstadt, radle überall, auch auf der Münchner Straße. Die Radler hier sind eher verwöhnt, auf Nebenstraßen hier ist Radeln ja auch das Paradies. Kommt man auf die Münchner Straße, dann geht’s vom Paradies direkt in die Hölle. Die Unterschiede sind eklatant.

Manche Autofahrer sagen: Radler gehören in den Biergarten oder auf den Radweg, aber nicht auf unsere Straßen. Nervt Sie solches Denken?

Ich kenne das, es ist das große Missverständnis, gegen das ich seit Jahren ankämpfe. Wir haben Mischverkehr auf unseren Straßen, die wenigsten Radwege sind wirklich benutzungspflichtig. Manche Autofahrer wollen es nicht begreifen, werden es aber müssen: Das Fahrrad ist ein vollwertiges und gleichberechtigtes Verkehrsmittel.

Das Radl gilt hierzulande aber eher als Sportgerät.

Das ist der Denkfehler. Ich versteh’s ja: Wer nur in seiner Freizeit radelt, kann das nicht nachvollziehen. Auf dem Land wird das Rad als Sportgerät wahrgenommen. Aber es ist weit mehr: ein Alltags-Fortbewegungsmittel, das uns zur Arbeit bringt, zum Einkaufen und im Verbund mit Bahn und Bus die „letzte Meile“ erledigt.

Aber es scheint, als würden die Autos das Feld nicht kampflos räumen.

Unsere Städte und Dörfer sind auto-gerechte Orte, so war das politisch gewollt bis in die 90er Jahre. Aber jetzt geht’s in eine neue Richtung, jetzt wollen wir menschen-gerechte Orte haben. Und das funktioniert nur, wenn das Auto was hergibt. Fußgänger und Radler sollen mit dem kümmerlichen Rest vorliebnehmen, den Autos übrig lassen? Diese Zeiten sind vorbei.

Politiker tun sich schwer, dem motorisierten Verkehr etwas zu nehmen.

Leider auch in Holzkirchen. Es gibt Riesenaufstände, nur weil drei Parkplätze wegfallen. Dabei sagen Experten, dass wir viel mehr auflösen sollten. Politik muss endlich Flagge zeigen: Will man die Verkehrswende oder redet man nur darüber? Bleiben wir bei den Parkplätzen. . . .

...zum Beispiel auf dem Marktplatz......

...ja, auch die sind nicht heilig. Ich verstehe nicht, warum sich Einzelhändler so leidenschaftlich über Parkplätze definieren. Wie soll zwischen fahrenden und parkenden Autos Aufenthaltsqualität entstehen? Die ist es doch, die verkaufsfördernd wirkt.

Viele Einzelhändler argumentieren, dass die Kunden nur kommen, wenn sie nahe des Geschäfts gut parken können.

Ich glaube nicht, dass das noch stimmt. Schauen Sie nach Bad Tölz, da gab es Riesenwiderstände, als damals die Autos aus der Marktstraße verbannt wurden. Fragen Sie dort mal die Einzelhändler, ob sie wieder Autos vor ihrer Tür wollen.

Immerhin: Der Radschutzstreifen in der Münchner Straße soll heuer kommen.

Im Frühjahr. Auch da wurde von einigen Gemeinderäten geblockt, weil Straßen-Parkplätze wegfallen. Erfreulicherweise hat hier der Bürgermeister ein Machtwort gesprochen. Aber immer dieses reflexhafte Blockieren, so kommen wir nicht weiter.

Sie klingen verärgert.

Ja, weil ich dachte, dass wir in Holzkirchen schon weiter wären. Konzepte findet jeder toll, aber wenn’s um Maßnahmen geht, wird schnell zurückgerudert. Jetzt soll Parken im Ortskern sogar verbilligt werden(zwei Stunden kostenlos, Anm. d. Red.). Wie bitte? Alle Experten sagen, dass Parken in Städten teurer werden muss, dass der Geldbeutel helfen kann, die Mobilitätswende anzustoßen.

Wir waren bei Parkplätzen. Wie gelingt die Mobilitätswende im fließenden Verkehr?

Derzeit werden Daten erhoben, um daraus sehen zu können, wo Holzkirchen Rad- und Fußgängerverkehr gezielt verbessern kann. Auf den Durchgangsstraßen geht es nur mit Tempo 30. Dafür muss sich Politik reinhängen, das ist möglich, wenn man hartnäckig ist. Es gibt neuerdings sogar ein Verkehrsschild, das Autofahrern das Überholen von Radlern verbietet. Das wäre auch was.

Warum sieht man es noch nirgends?

Es fehlen Durchführungsbestimmungen, deswegen traut sich niemand. Das ist auch so ein Problem: Behörden denken zu vorsichtig. Immer ist wichtig, was nicht geht – anstatt Spielräume zu nutzen und mutig was zu probieren.

Radler sind oft nicht ihre besten Botschafter. Sie fahren auf Bürgersteigen. missachten Ampeln, kreuzen vogelwild.

Stimmt leider und das nervt mich kolossal. Es untergräbt unseren Anspruch, als vollwertiges Verkehrsmittel anerkannt zu werden. Regeln sind auch von Radlern einzuhalten, das müsste besser kontrolliert werden.

Sie wünschen sich mehr Polizeikontrollen speziell für den Radverkehr?

Unbedingt, das ist mir ein großes Anliegen. Polizeistreifen auf Radln würde ich gerne in Holzkirchen sehen, sie könnten aufklären und kontrollieren. Und natürlich muss es Bußgelder für uneinsichtige Radler geben. Ich fürchte, manchen Freizeitradlern fehlt das Unrechtbewusstsein, dass man etwa auf Gehsteigen nicht fahren darf.

Acht Jahre lang waren Sie Beauftragter für Radler und Fußgänger in Holzkirchen. Glauben Sie, Sie konnten etwas bewirken?

Ja, ich denke schon. Der Radverkehr ist stärker in den Fokus gerückt, das Thema ist salonfähig geworden, wird ernst genommen. Ich bin sicher manchen auf die Nerven gegangen. Aber ich glaube, dass Entscheidungsträger jetzt ein anderes Verhältnis zu den Bedürfnissen der nichtmotorisierten Mobilität haben.

Was wünschen Sie Ihrem(r) Nachfolger(in)?

Er oder sie muss auf jeden Fall Gegenwind aushalten können und darf sich nicht einschüchtern lassen. Hartnäckig sein, langfristig denken. Insgesamt ist es eine Aufgabe, die viel bewirken, die den Ort mitgestalten kann. Also (lacht)irgendwo auch ein Traumjob.