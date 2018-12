Herbergssuche am Marktplatz: Darum findet das Krippenspiel nicht in St. Josef statt

Die neue St.-Josef-Kirche durchlebt ihre erste Weihnachtssaison. Das traditionelle Krippenspiel findet an Heiligabend trotzdem wieder am Marktplatz statt. Der Pfarrer erklärt warum.

Holzkirchen – Das Krippenspiel am Holzkirchner Marktplatz ist an Heiligabend ein Fixpunkt für viele Familien mit kleinen Kindern. Hunderte Zuschauer verfolgen die Inszenierung der Herbergssuche unter freiem Himmel. Heuer sind die Vorzeichen aber andere. Nachdem die neue St.-Josef-Kirche eröffnet wurde, stellt sich freilich die Frage: Zieht das Krippenspiel um? Auf den Vorplatz der Kirche oder in den Pfarrgarten?

Nein, die Aufführung findet wie gewohnt statt. Am Montag, 24. Dezember, begeben sich Josef und Maria ab 16.30 Uhr beim Krippenspiel der Pfarrei auf dem Marktplatz auf die Suche nach einer Unterkunft. „Allen Beteiligten war daran gelegen, dass es weiterhin dort stattfindet“, erklärt Pfarrer Gottfried Doll. Insbesondere die Besucher wissen das Ambiente auf dem Platz, direkt neben dem Christbaum, der die zunehmende Dunkelheit durchbricht, zu schätzen. Doll: „Es ist einfach eine tolle Feier, die in der Mitte des Ortes eine gute Heimat gefunden hat.“

Abgesehen davon würde es in der Kirche und um sie herum angesichts der „bis zu 1100 Leute“, so Doll, eng werden. „Schon die alte Kirche ist aus allen Nähten geplatzt“, sagt der Pfarrer. Als der alte Bau abgerissen wurde, verlegte der Pfarrverband das Krippenspiel an den Marktplatz. Ein Glücksgriff. Denn zu den üblichen Weihnachtskirchgängern haben sich auch solche gesellt, die Pfarrer Doll sonst bei einer (Kinder-)Messe vielleicht nicht begrüßen würde. Eine Verlegung etwa in den Pfarrgarten wäre daher ein falsches Signal: „Schaut’s, die Katholiken grenzen sich ab“, befürchtet Doll. Das wolle man aber keinesfalls. „Jeder, der diesen Abend mit uns verbringen möchte, ist eingeladen, stehen zu bleiben.“

Das Krippenspiel mit Darstellern aus dem Pfarrverband dauert eine gute halbe Stunde.

fp