Historischem Haus droht der Abriss

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Nicht wirtschaftlich zu sanieren sei das Haus an der Münchner Straße 43, sagen die Eigentümer. Sie wollen es abreißen und durch einen Neubau mit Ladenfläche im Erdgeschoss und Wohnungen ersetzen. Foto_Thomas Plettenberg © Thomas Plettenberg

120 Jahre alt ist das Haus an der Münchner Straße 43. Die Eigentümer wollen das dreigeschossige Gebäude mit der undefinierbaren Fassadenfarbe abreißen – und an seiner Stelle ein neues Mehrfamilienhaus samt Laden bauen.

Holzkirchen - Es sei nicht wirtschaftlich zu sanieren, argumentieren sie. Ende Januar war bei der Bauverwaltung ein entsprechender Antrag auf Vorbescheid eingegangen.

Doch der Bauausschuss der Gemeinde Holzkirchen hat dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung die Zustimmung verwehrt. Die Gemeinderäte folgen damit der Empfehlung der Verwaltung, die das Gebäude als ortsbildprägend einstuft. Ob es auch schützenswert im Sinne eines Baudenkmals ist, ist noch unklar – das Landratsamt Miesbach prüft das gerade.

„Ich will nicht, dass so ein schönes Gebäude abgerissen wird“, sagt Albert Kraml (CSU). Josef Meier (Grüne) stößt sich an den Neubau-Plänen: „Das Satteldach und die Dachneigung, das passt überhaupt nicht mit dem Nachbarn zusammen“, nörgelt er.

Nur Hubert Müller und Martin Taubenberger, beide FWG, können sich mit Abriss und Neubau anfreunden und geben als einzige grünes Licht. „Der Neubau passt sich der Umgebung an, es ist ein Laden vorgesehen, ich stimme zu“, so Müller.

Robert Wiechmann (Grüne) stellt klar, dass es hier nicht um Geschmacksfragen geht. „Wir haben doch eine klare Zielsetzung für die Sanierung dieses Gebiets geschaffen, und ein Abriss steht dem entgegen.“

Doch so klar scheint die seit 2006 für die Münchner Straße geltende Sanierungssatzung nicht zu sein: Ihr Ziel ist unter anderem, ortsbildprägende Häuser zu erhalten. Ihr Ziel ist aber auch, die Münchner Straße als Einkaufsstraße zu stärken und ein zusätzliches Angebot an Handel und Dienstleistungen zu schaffen. Darauf bezieht sich Hubert Müller (FWG) mit seinem Verweis auf die im Erdgeschoss des Neubaus geplante Ladenfläche.

Was einem Abriss momentan entgegensteht, ist laut Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) die Veränderungssperre, die die Gemeinde vergangenes Jahr im Zuge des Einleitungsbeschlusses zur Aufstellung eines Bebauungsplans erlassen hatte. Die Sperre gilt, bis ein Bebauungsplan definiert, was in dem Gebiet zulässig ist – und was nicht. Mit dem Bebauungsplan will die Gemeinde die künftige Entwicklung der Münchner Straße steuern. Chancenlos ist das Abriss-Vorhaben also nicht – je nachdem, was der Bebauungsplan zulässt, der noch im Entstehungsprozess ist.

Lesen Sie auch Putin irritiert mit Stadion-Ansprache: Russisches Fernsehen unterbricht mitten im Satz - Telefonat mit Macron Die Ukraine-Verhandlungen stocken - Wladimir Putin irritiert unterdessen mit einer Stadion-Ansprache. Das Staatsfernsehen bricht zwischenzeitlich ab. News-Ticker. Putin irritiert mit Stadion-Ansprache: Russisches Fernsehen unterbricht mitten im Satz - Telefonat mit Macron

„Wir wollen die Eigentümer nicht triezen oder verhindern, dass sie über ihr Eigentum verfügen“, sagt Schmid. „Aber jetzt gleich zu sagen, reißt es einfach ab, das wollen wir auch nicht.“ Schließlich seien Alternativen denkbar, wie das Beispiel des Unverpackt-Ladens zeige, den eine Genossenschaft in der ehemaligen Hafnerei an der Münchner Straße 27 eröffnet.

Hintergrund des Bebauungsplan sei, dass die Gemeinde immer öfter mit dem Wunsch konfrontiert werde, Gewerbeflächen an der Münchner Straße in Wohnraum umzuwidmen. „Wir sehen zwar, dass es für Vermieter leichter ist, Wohnungen zu vermieten als Gewerbe, aber wenn man diese Entwicklung ungebremst zulässt, sterben auch die restlichen Läden an der Münchner Straße“, sagt Schmid. Die solle aber eine Einkaufsstraße bleiben.

Obendrein sei der Wohnwert dieser Wohnungen an der Münchner Straße zweifelhaft. „In eine Erdgeschoss-Wohnung an einer so stark frequentierten Straße kann jeder reinschauen.“ Das akzeptierten Mieter zwar angesichts der Wohnungsnot, „aber nicht auf Dauer“.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.