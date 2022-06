Hortplatz dringend gesucht

Gut besucht auch in den Pfingstferien: Der Hort im Kinderhaus der Caritas, das Sabine Kröger leitet. Für das kommende Schuljahr hat sie 24 Anmeldungen. Doch höchstens sechs Kinder bekommen einen Platz. © Thomas Plettenberg

Hortplätze sind rar: In Holzkirchen bekommen mindestens 18 Erstklässler im neuen Schuljahr keinen Platz. Die Caritas versucht nun, die Not zu mildern, indem sie die Mittagsbetreuung ausweitet – vorausgesetzt, sie findet die nötigen Mitarbeiter.

Holzkirchen – Nadine Wilferth (36) arbeitet vollzeitnah als Projektingenieurin. „Bislang konnte ich Familie und Beruf gut vereinbaren, weil mein Sohn in der Krippe und zuletzt im Kindergarten war“, erzählt die Holzkirchnerin. Das Betreuungsangebot in der Gemeinde deckt den Bedarf der meisten Eltern – Wilferth konnte in der Kita ihres Sohnes mit Betreuungszeiten von 7.30 Uhr bis 17 Uhr rechnen.

Im September allerdings wird der Bub eingeschult, und die alleinerziehende Mutter fragt sich, wie sie die Betreuung nach Unterrichtsschluss organisieren soll. Die Oma ist selbst noch berufstätig, und Homeoffice in Wilferths Job nur zeitweise möglich. Zwar hat Wilferth ihren Sohn fristgerecht im 55 Plätze zählenden Hort des Caritas-Kinderhauses angemeldet. Doch die Einrichtung teilte ihr mit, dass sie derzeit keine Zusagen für Hortplätze ab September 2022 machen könne. „Leider kam es im Kinderhaus zu einem kurzfristigen Personalausfall. Aufgrund der angespannten Lage am Arbeitsmarkt ist es fraglich, ob die freie Stelle nachbesetzt werden kann“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Dass sich Wilferth für den Hort – und nicht für eine der vier gebundenen Ganztagsklassen der Grundschule an der Baumgartenstraße – angemeldet hat, liegt daran, dass diese keine Betreuung in den Ferien anbietet.

Hort

Wilferth ist nicht die einzige, die ab September ohne Hortplatz dasteht: „Für das neue Schuljahr gibt es 24 Hort-Anmeldungen“, sagt Sabine Kröger, Leiterin des Caritas-Kinderhauses, „aber nach aktuellem Stand können wir maximal fünf bis sechs Kindern einen Platz anbieten.“

In Holzkirchen gibt es noch einen Hort, den die Kinderland GmbH betreibt. Er bietet 50 Plätze, die sich etwa 60 Schüler teilen. Das teilte Marktgemeinde-Sprecherin Sissina Osorio Lamoru auf Nachfrage mit. Inwieweit das Angebot im Markt Holzkirchen den Bedarf der rund 500 Grundschüler deckt? Das weiß die Gemeinde nicht. „Dazu liegen uns keine konkreten Zahlen vor“, so Osorio Lamoru. Denn – anders als bei Krippen- und Kindergartenplätzen – sind Kommunen nicht verpflichtet, ein Betreuungsangebot für Schüler vorzuhalten.

Das ändert sich 2026: Dann soll stufenweise ein Anspruch auf ganztägige Förderung für Grundschüler eingeführt werden. Der Anspruch gilt auch in den Ferien. Wie sich Holzkirchen darauf vorbereitet? „Die Planung ist, die dann notwendigen Plätze über die Erweiterung des Kinderlandes in der Erich-Kästner-Straße zu schaffen“, so Osorio Lamoru. 50 Hortplätze seien hier vorgesehen.

Mittagsbetreuung

Die Caritas geht einen anderen Weg: Sie will mit Blick auf den Fachkräftemangel so schnell wie möglich die Mittagsbetreuung ausbauen, die sie in Holzkirchen an zwei Standorten für insgesamt 112 Kinder anbietet. Denn Hort und Mittagsbetreuungen sind laut Kröger zwei verschiedene Betreuungsformen für Schulkinder. Horte sind als Kindertagesstätten dem Sozialministerium zugeordnet. Sie dürfen nur pädagogisch ausgebildetes Personal einstellen. Mittagsbetreuungen dagegen sind dem Kultusministerium zugeordnet. Sie dürfen „geeignetes“ Personal einstellen. „Das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, Personen einzustellen, die nicht unbedingt eine pädagogische Ausbildung haben“, erklärt Kröger. Wichtig sei die persönliche Eignung und die Kompetenz, Schulkinder zu betreuen. „Somit ist es in diesem Bereich etwa leichter, geeignetes Personal zu finden.“

Für den Ausbau ihres Angebots plant die Caritas zwei neue Standorte: Im Interimsbau der Mittelschule an der Baumgartenstraße 32 sowie im Caritas-Kinderhaus selbst. 160 Kinder sollen dann insgesamt betreut werden. Voraussetzung ist, dass die Caritas fünf bis sechs weitere Mitarbeiter findet. „Viele Familien sind in großer Not, was die Betreuung der Schulkinder ab September betrifft“, sagt Kröger. „Der Betreuungsplatz ist essentiell wichtig, um Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können.“

