Kontrollen vor der Filiale: Kein Zutritt mit erhöhter Temperatur

Die Hypovereinsbank (HVB) geht auf „Nummer sehr Sicher“: Um zu verhindern, dass Kunden, die an Covid-19 erkrankt sind, davon aber vielleicht noch nichts wissen, die Holzkirchner Filiale betreten, lässt die Bank am Eingang die Körpertemperatur kontrollieren. Eine ungewöhnliche Maßnahme, auf die andere Banken verzichten.

Holzkirchen –Wer die Hypovereinsbank (HVB) am Holzkirchner Marktplatz betreten will, der wird einem „Corona-Schnelltest“ unterzogen: Ein Security-Mitarbeiter misst am Eingang die Körpertemperatur mithilfe eines berührungslos funktionierenden Stirn-Thermometers.

Die ungewöhnliche Schutzmaßnahme – zusätzlich zu Maskenpflicht und Schutzwänden – hat die Hypovereinsbank Mitte Mai europaweit für alle Gebäude und Filialen eingeführt. Die Bank begründet dies mit ihrer Fürsorgepflicht gegenüber Kunden und Mitarbeitern und verweist auf Erfahrungen, die man schon kurz nach Ausbruch der Pandemie Ende Februar in anderen europäischen Ländern gesammelt habe. Die HVB ist ein deutsches Kreditinstitut mit Sitz in München, gehört seit 2005 aber zur italienischen Großbank und Holding Unicredit.

Neu-Infektionen sollen bestmöglich verhindert werden

„Fieber ist eines der häufigsten Symptome bei Corona-Erkrankungen“, sagte ein Bank-Sprecher gestern auf Anfrage. Jede Infektion, die festgestellt werde, helfe dem Infizierten und leiste einen Beitrag, Infektionsketten zu verhindern. „Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bestmöglich eingedämmt werden“, betonte der Sprecher.

Informiert werden die Kunden mit einem Aushang am Eingang und mündlich vom Sicherheits-Personal. Wird erhöhte Temperatur festgestellt (in der Regel ab 37,5 Grad), ergeht die Bitte, die Filiale nicht zu betreten. „Kunden können dann unser Multikanal-Angebot nutzen“, sagte der Sprecher. Die SB-Zone zur Geldauszahlung oder -einzahlung steht ohne Messung zur Verfügung.

Bedenken oder gar Proteste von Kunden, wie sie etwa in Regensburg laut wurden, sind aus dem Landkreis nicht bekannt. Die HVB unterhält weitere Filialen in Miesbach und Rottach-Egern.

Die Konkurrenz verzichtet auf Thermometer

Andere Banken verzichten weiter auf Temperaturmessung. „Wir halten uns an die üblichen Hygiene-Regeln“, sagt Konrad Buckel, Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing. Abstand und Mund-Nasenschutz seien obligatorisch. Zusätzlich wurden Plexiglas-Trennwände eingezogen.

Auch die Sparkassen-Geschäftsstelle in Holzkirchen sieht keine Veranlassung, die Temperatur der Kunden zu messen. „Wir schützen Mitarbeiter und Kunden durch das Tragen von Masken, durch regelmäßiges Desinfizieren und durch ausreichend Abstand“, sagt Regionalleiter Jörg Quicker. Zudem ist der zweite Eingang von der Hafnerstraße derzeit geschlossen. Öffnungszeiten wurden nicht eingeschränkt.