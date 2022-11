Holzkirchen im Advent: Lichterglanz und Krippenpfad

Von: Stephen Hank

Weihnachtlich beleuchtet ist der Marktplatz in Holzkirchen. © Gemeinde

Holzkirchen startet in den Advent. Ab sofort ist das Zentrum ist morgens und abends beleuchtet. Und an 16 Stationen können Interessierte besondere Krippen bestaunen.

Holzkirchen – Weihnachtliche Stimmung herrscht pünktlich zum ersten Adventswochenende im Zentrum von Holzkirchen. Bücherei, Rathaus, Brunnen, Marktplatz sowie die innere Münchner Straße sind mit Lichtern geschmückt. Am Marktplatz erstrahlt ein Christbaum.

Die Mitarbeiter des Bauhofs waren in den vergangenen Tagen unterwegs, um Lichter und Kugeln an den Straßenlaternen und in den Bäumen anzubringen. „Um Energie zu sparen, wird dieses Jahr allerdings auf die durchgehende nächtliche Beleuchtung des Rathauses, des Brunnens und der Bücherei verzichtet“, heißt es aus dem Rathaus. Im vollen Glanz erstrahlt der Marktplatz somit morgens von 5 bis 8 Uhr und am Abend von 17 bis 23 Uhr.

Kugeln an Straßenbeleuchung gekoppelt

Die Kugeln am Marktplatz, die innere Münchner Straße und der Christbaum sind an die Straßenbeleuchtung gekoppelt, welche mit einem Dämmerungsschalter funktioniert. Deshalb erstrahlen diese Elemente die ganze Nacht ‒ unabhängig von der geplanten Abschaltung, die vor allem die Wohngebiete betrifft. Im Rahmen der Energiesparmaßnahmen hat die Marktgemeinde vollständig auf beleuchtete Motive an den Straßenmasten in Föching, Hartpenning und in Holzkirchen vom Oskar-von-Miller-Platz bis zur Erlkamer Straße verzichtet. In Föching und Hartpenning gibt es aber Christbäume bei den Kriegerdenkmälern.

Auch private Gebäude werden beleuchtet

Auch an den privaten Gebäuden Modehaus Jennerwein, Alte Post, Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing, Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee sowie am HEP sorgt eine Beleuchtung für ein festliches Ambiente. Bürgermeister Christoph Schmid freut sich, dass sich Gewerbetreibende, Unternehmer oder Hauseigentümer beteiligen.

Christbäume wurden gespendet

Die Christbäume wurden wie jedes Jahr gespendet, der Baum am Marktplatz von einem Bürger aus Oberlaindern. Die Suche nach einem passenden Exemplar gestaltet sich allerdings immer schwieriger. „Früher hatten wir bereits Anfang des Jahres mehrere Bäume aus einem Holzkirchner Garten oder der Umgebung zur Auswahl“, sagt Bauhofleiter Peter Heiß. Das sei nun leider nicht mehr der Fall. „Deshalb freuen wir uns über Hinweise von Grundstücksbesitzern, die ihren Nadelbaum im kommenden Jahr spenden möchten.“ Baumspender können zu große Nadelbäume loswerden, ohne dass ihnen dadurch Kosten entstehen, und sich in der Weihnachtszeit über ihren geschmückten Baum freuen. Wer im kommenden Jahr einen Baum spenden will – geeignet sind sechs bis elf Meter hohe, dicht bewachsene Tannen oder Fichten – , kann sich unter Tel. 08024/642444 oder per Mail an bauhof@holzkirchen.de melden.

Krippenpfad durch die Gemeinde

Auch den beliebten Krippenpfad wird es wieder geben. Die Aktion war 2020 aus der Not heraus entstanden. Die Corona-Beschränkungen hatten das soziale Leben fest im Griff. Um dennoch vorweihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen und den Bürgern einen kleinen Lichtblick zu verschaffen, organisierte der Krippenbauer Oskar Langl aus Sollach (Gemeinde Valley) mit Unterstützung der Gemeinde einen Krippenpfad. Dieser gehört seitdem zum festen Programm in der Adventszeit. Heuer können ihn Interessierte von Sonntag, 27. November, bis Freitag, 6. Januar, gehen, teilt die Marktgemeinde mit.

16 Stationen überall im Ort

In 16 Geschäften und Einrichtungen im Ort sind die liebevoll gestalteten Krippen ausgestellt und zeigen maßstabsgetreu Hütten, Bauernhöfe oder orientalische Gebäude. Die Familie Lang hat die kleinen Kunstwerke wieder zur Verfügung gestellt. „Wer noch mehr über die Miniaturwelten und ihre Entstehung erfahren möchte, dem kann ich die Führung von Oskar Langl nur ans Herz legen“, empfiehlt Eva-Maria Schmitz, Leiterin der Standortförderung. Der Krippenbauer bietet an einem der Adventssamstage eine geführte Rundtour mit vielen Geschichten zu den Krippen an. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.



Welche Geschäfte und Einrichtungen das Projekt erneut unterstützen und ihre Räumlichkeiten für die Krippen zur Verfügung stellen, lässt sich unter www.holzkir chen.de nachlesen. Zudem gibt es einen Flyer, den Interessierte im Rathaus und bei den teilnehmenden Geschäften erhalten. Neben örtlichen Gewerbetreibenden und Banken sind als öffentliche Einrichtungen die Gemeindebücherei, die Laurentius-Kirche und die Kirche St. Margareth mit dabei.