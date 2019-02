„In absoluten Ausnahmefällen“: Bauhof-Mitarbeiter könnten beim Schienen-Räumen helfen

Eingeschneite Schienen brachten den Zugverkehr im Oberland zum Erliegen. Nun bieten die Bürgermeister in Ausnahmefällen Hilfe beim Räumen an. Die DB nehmen sie nochmals in die Pflicht

Landkreis – Der schwere Schneefall im Januar hat den Zugverkehr südlich von Holzkirchen für zehn Tage zum Erliegen gebracht. Die Schneemassen begruben das Schienennetz. Die zuständige DB Netz habe zu spät und mit zu wenig Personal reagiert, so die Kritik der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) damals.

Beim Krisengespräch mit Bürgermeistern betroffener Kommunen erneuerte Fabian Amini, Vorsitzender der BOB-Geschäftsführung, Anfang der Woche diese Kritik. „Wir zahlen jährlich zehn Millionen Euro Trassenerlöse an die Bahn – da kann man einen anständigen Winterdienst erwarten“, sagte er. Wie berichtet, hatte die DB erst mit einigen Tagen Verzögerung zusätzliches Personal und Räumgeräte ins Oberland beordert, um die eingeschneiten Bahnhöfe und Schienen freizubekommen.

Dass die Kräfte überhaupt erst zusammengezogen werden mussten, sei schon ein Organisationsfehler. „Im Alpenvorland ist das, was an Ressourcen vorhanden ist, nicht ausreichend“, sagte Amini. Er habe die DB Netz daher aufgefordert, ausreichendes und qualifiziertes Personal vor Ort zur Verfügung zu stellen.

Um künftig bei ähnlichen Schneeverhältnissen einen Zug-Stillstand wegen nicht geräumter Weichen zu verhindern, haben die Bürgermeister Unterstützung in Aussicht gestellt. Mitarbeiter der Bauhöfe könnten vereinzelt beim Schneeschippen in die Bresche springen – allerdings nur „im absoluten Ausnahmefall“, wie Tegernsee Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) betont. Denn: „Es ist eigentlich Aufgabe der DB Netz.“

Von der Bahntochter, die am Gespräch in Holzkirchen wie berichtet nicht teilnahm, erwarten die Bürgermeister daher zunächst einen Überblick darüber, an wen sich die Kommunen im Notfall überhaupt wenden können: „Wer ist unser Ansprechpartner? Wer ist der Subunternehmer?“, fragte Hagn. Eine derartige Aufstellung lag und liegt demnach nicht vor. Das soll sich ändern. Wie Olaf von Löwis (CSU), Sprecher der Landkreis-Bürgermeister, mitteilte, hat die DB Netz zugesichert, einen Notfallplan auszuarbeiten.

Unberührt von den Verspätungen und Zugausfällen im Januar und Februar bleibt das Qualitätsranking der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) für das Jahr 2018, das gestern veröffentlicht wurde. Die BOB belegt dort wie im Vorjahr den 20. Platz, wenngleich sich die erreichte Punktzahl auf +11,56 verschlechtert hat (2017: +12,30). Der Meridian rangiert mit +35,80 Punkten (2017: +33,86) weiterhin auf Rang neun.

An den Fahrgästen sind die Querelen der Vorwochen – südlich von Holzkirchen fielen gut 40 000 Zugkilometer aus – nicht spurlos vorübergegangen. Ihre Beschwerden schlugen zunehmend auch in den Rathäusern der BOB-Kommunen auf. Das Vertrauen in die Schiene habe unter den Zuständen während des K-Falls gelitten, stellte Fischbachaus Bürgermeister Josef Lechner (CSU) beim Krisengespräch fest: „Das müssen wir wieder herstellen.“ Dafür, so die einhellige Meinung am Tisch, braucht es eben aber auch einen zuverlässigen Winterdienst. „Den Fahrgästen“, sagte Hagn, „ist wurscht, wer die Weiche räumt – Hauptsache sie ist geräumt.“

