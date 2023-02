Holzkirchen: Junger Fahrer volltrunken am Steuer

Bei einer Alkoholkontrolle in Holzkirchen (Symbolbild) endete in der Nacht zum Sonntag die Fahrt eines 21-Jährigen. © dpa

Volltrunken und mit zu vielen Passagieren an Bord ist ein junger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Holzkirchen unterwegs gewesen. Nun kommt ein Strafverfahren auf ihn zu.

Holzkirchen – Mit Polizeikontrollen ist gerade in der Faschingszeit zu rechnen. Das hat in der Nacht zum Sonntag auch ein jungfer Autofahrer aus Holzkirchen erfahren. Die Polizei stoppte seine Alkoholfahrt.

Wie die Polizei mitteilt, hat eine Streife den Nissan, in dem der 21-Jährige im Ortsbereich von Holzkirchen unterwegs war, gegen 1.30 Uhr zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Dabei vernahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch.

Der mag in dem übervoll besetzten Wagen nicht allein vom Fahrer gestammt haben. Der Alkotest vor Ort ergab jedoch bei dem 21-Jährigen einen Wert von deutlich mehr als 1,1 Promille; er war also volltrunken. Obendrein hatte der Holzkirchner in dem Nissan eine Person mehr als erlaubt befördert.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt und stellte den Autoschlüssel sicher. Bei dem 21-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, teilt die Polizei mit. Neben dem Kater erwartet den Holzkirchner eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

ag