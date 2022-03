Holzkirchen: Kaminbrand sorgt für nächtlichen Feuerwehreinsatz

Zu einem Einsatz mit der Drehleiter musste die Feuerwehr Holzkirchen in der Nacht zum Freitag bei einem Kaminbrand ausrücken. © Feuerwehr Holzkirchen

Wegen starker Rauchentwicklung musste in der Nacht zum Freitag die Feuerwehr in die Roggersdorfer Straße in Holzkirchen anrücken. Im Kamin eines Wohnhauses war es zu einer Verpuffung gekommen.

Holzkirchen - Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Roggersdorfer Straße in Holzkirchen sind in der Nacht zum Freitag nochmal mit dem Schrecken davongekommen: Gegen 1.30 Uhr hatte sich im Schornstein des Wohnhauses starker Rauch entwickelt, vermutlich ausgelöst durch Rußrückstände. Die Feuerwehr musste ausrücken, damit die Rückstände im Schornstein kontrolliert abbrennen konnten, berichtet die Polizei.

15 Mann waren dazu etwa zwei Stunden im Einsatz, teilt Kommandant Ludwig Würmseer mit. Der Schornstein wurde vom Kaminkehrer im Beisein der Wehr fachgerecht gekehrt und ausgeräumt, die Rückstände sicher beseitigt, sodass nichts mehr aufflammen konnte.

Verletzt wurde beidem Kaminbrand niemand, auch Sachschaden entstand laut Polizeibericht nicht.

ag