Holzkirchen knipst Winterbeleuchtung an: So viele Kugeln hängen in den Bäumen

Lange wurde dieser Moment vorbereitet, jetzt war es soweit: Die neue Winterbeleuchtung im Holzkirchner Ortskern wurde angeknipst. Dazu gab‘s einige interessante Fakten.

Holzkirchen - Den Kleinen ging es freilich nicht schnell genug. Sie wollten den verlockend roten Knopf lieber gleich drücken, der die Lichter in den Bäumen und am Alten Rathaus anknipst. Allerdings mussten sie warten, bis Bürgermeister Olaf von Löwis seine Rede beendet. Ein wenig Geduld, doch dann erstrahlte am Freitagabend die neue Winterbeleuchtung im Ortskern – begleitet von einem lang gezogenen „Oooohhh“ der Anwesenden, das über den Marktplatz hallte.

Zu dem winterlichen Glanz gehören allerdings auch ein paar Fakten: 155 Leucht-Kugeln in den Bäumen und über 10 000 LED-Lampen, verteilt auf 91,5 Meter Lichterkette, verleihen dem Marktplatz ein weiches Funkeln. Und die Kinder standen wiederum mit funkelnden Augen im Schein der Lämpchen. Einzig der Brunnen vor dem Rathaus blieb dunkel, was zwischen all den „Aaaahhhs“ und den „Oooohhhs“ aber nicht weiter auffiel.

fp