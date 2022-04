Holzkirchen: LernCafé unterstützt ukrainische Kinder

Spielerisch lernen: Im LernCafé sind seit einigen Wochen Kinder aus der Ukraine. Sie bekommen Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Sprache ist für die Kinder keine Barriere © Thomas Plettenberg

Im LernCafé der Bürgerstiftung in Holzkirchen finden Schüler jedes Alters nach der Schule einen Anlaufpunkt mit heimeliger Atmosphäre. Seit Familien vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, sind auch ukrainische Kinder dabei.

Holzkirchen – Ein warmer Kakao und ein paar Kekse machen die Strapazen nicht ungeschehen, die Kinder aus der Ukraine in den vergangenen Wochen erfahren mussten. Aber sie schaffen eine „besondere Wohlfühlatmosphäre“, sagt Sibylle König von der Bürgerstiftung Holzkirchen. Die hat ihr LernCafé in der Gemeindebücherei seit nun drei Wochen auch für ukrainische Kinder geöffnet. Selbstverständlich sei das, betont König.

Das Lerncafé will laut Bürgerstiftung Kinder aus bildungsfernen oder sozial benachteiligten Familien unterstützen. Ehrenamtliche Tutoren leiten Kleingruppen an, in denen gemeinsam gepaukt wird. Zudem gibt es ein buntes Programm an Workshops, etwa zu kulturellen oder technischen Themen. Die Kinder sollen „gut und gerne lernen“ und neue Dinge ausprobieren, teilt die Bürgerstiftung mit.

Mittlerweile besuchen auch gut 20 ukrainische Kinder das Lerncafé. Sie spielen Fußball oder basteln zusammen. Die Kommunikation zwischen den ukrainischen und Holzkirchner Kindern funktioniere dabei erstaunlich gut auch ohne Sprache, erzählt König und lacht. Und für wichtige Themen seien ukrainisch-sprechende Helfer vor Ort.

Die Kinder sollen sich im Lerncafé aufgehoben fühlen, fasst König das Ziel des Projektes zusammen. Damit das geschehen kann, fand die Bürgerstiftung Übersetzer und besorgte neues Spielzeug. Doch mit mehr Besuchern des Lerncafés steigen auch die Ausgaben. Die Bürgerstiftung will deutsch-ukrainische Lernspiele anschaffen. Außerdem erhöht sich der Bedarf an Bastelmaterial. Und die Kosten für die Verpflegung hätten sich verdoppelt, berichtet König.

Bislang wurden die Sachkosten für das Lerncafé laut König über eine „großzügige Privatspende“ gesichert. Die Bürgerstiftung hofft aber auf weitere Unterstützung durch Bürger und Unternehmen.

Spendenkonto

Die Bürgerstiftung nimmt Spenden auf ihrem Konto bei der Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing an (IBAN: DE93 7016 9410 0000 0111 00, BIC: GENODEF1HZO). Spendenquittungen können ausgestellt werden. Für die Betreuung des Lerncafés werden weitere ehrenamtliche Helfer gesucht. Nähere Informationen erteilt Sibylle König unter koenig@bs-hoki.de.

Andreas Wolkenstein