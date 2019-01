Loipen im Landkreis-Norden: Ein Paradies für Langläufer

Fast hüfthoch liegt die weiße Pracht auf den Fluren, das lässt Langläufer frohlocken. Nach dem schneearmen Winter 2017/2018 bescherten die ersten Januartage dem Nordlandkreis fast zu viel des Guten, doch jetzt sind die Verhältnisse nahezu ideal. Der Nordlandkreis präsentiert sich als Skater- und Langlauf-Paradies. Ein Überblick.

Holzkirchen – Das weitmaschigste Loipennetz im Norden findet der Brettlfan rund um Holzkirchen. Die Marktgemeinde selbst organisiert vier Loipen. Seit Anfang der Woche ist die Roggersdorfer Runde gespurt.

Bei den übrigen Routen stieß das Spurgerät an seine Grenzen. „Unser Gerät ist relativ schwer und versinkt leicht im hohen Schnee“, berichtet Eva-Maria Schmitz von der Standortförderung im Rathaus. Zudem waren die hohen Schneewände beim Queren von Straßen schier unüberwindlich. „Der Bauhof konnte lange nicht helfen, die hatten damit zu tun, Straßen und Gehwege freizuräumen.“ Mittlerweile sind alle Routen befahrbar – mit Ausnahme der Föchinger Route.

Gut in Schuss sind die Schleifen, die vom TSV Hartpenning gezogen werden. Für sportliche Läufer interessant ist die Flutlichtrunde (2,5 Kilometer) am Sportplatz. Georg Zinsbacher, Spartenleiter im TSV, bittet aber darum, auf eigene Beleuchtung zu verzichten. „Auf unserer Nachtloipe sind Stirnlampen verboten“, stellt Zinsbacher klar. Die attraktiven Hartpenninger Loipen sorgen zuweilen für Parkplatz-Engpässe. Zinsbacher appelliert an die Sportler, nebeneinander, nicht hintereinander zu parken. „Und die Zufahrt zur Pferdeklinik muss frei bleiben.“

Eine Flutlicht-Loipe am Sportplatz bietet auch die DJK Darching. „Die spuren wir seit einigen Tagen“, sagt Loipenwart Helmut Adelsberger. Das Skidoo des Vereins hat jedoch Mühe, die Spuren durch hohen Schnee zu ziehen – geschweige denn, Schneewände an Straßenrändern zu knacken. Adelsberger geht davon aus, dass der Schnee in kalten Nächten zusammenfriert. Dann sollte zumindest die Bräustüberl-Runde (zehn Kilometer) machbar sein.

In die vierte Saison geht die Weyarner Loipe, offiziell betrieben vom TSV, gespurt von Albert Zinsbacher und Michael Lechner. Am Mittwoch warfen sie das Skidoo an und pflügten südlich von Weyarn die Spuren in den Schnee, auf die viele schon warteten. „Das erste Spuren dauert etwa drei Stunden“, sagt Zinsbacher. Deswegen habe man gewartet, bis die schweren Schneefälle aufhörten. „Sonst wäre die Spur ja gleich wieder zugeschneit gewesen.“ Einheimische wissen die idyllische Schleife Richtung Stürzlham ebenso zu schätzen wie Münchner, die hier, nur wenige Meter von der Autobahn entfernt, aktiv werden können.

Als sportliche Schlüsselstelle gilt die Abfahrt beim „Lauber“ in Stürzlham („Lauberhorn“), wo schon mancher übermütige Läufer schwungvoll im Schnee landete. Neben der Skaterpiste verlaufen neuerdings zwei klassische Spuren. „Ein Wunsch vieler Damen“, lächelt Zinsbacher, „so lässt’s sich gut ratschen.“

Landschaftlich nicht minder reizvoll präsentiert sich die Schleife, die der SC Wall den Brettlfreunden bietet. Loipenchef Sepp Stoib hat dafür einen ausgewachsenen Pistenbully zur Verfügung, mit allerneuestem Spurzubehör, wie Spartenleiter Georg Kuhn betont. „Unsere Loipe, die hat zurzeit Weltcup-Qualität“, schwärmt er. Wer tagsüber keine Zeit hat, kann mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr am Sportplatz kleine Flutlicht-Runden drehen.

Lange schon fiebern die Otterfinger darauf hin, wieder vor der Haustür die Brettl anzuschnallen. Nachdem die Vorsaison fast komplett ausfiel, lockt jetzt eine frisch gespurte 14-Kilometer-Runde westlich von Bergham.

Seitdem vor vier Jahren die erste professionelle Spur gezogen wurde, ist die Schleife jedes Jahr angewachsen. Bauhofleiter Franz Huber kümmert sich um den Streckenverlauf; das Spuren erledigt ein Dienstleister aus Schaftlach, der eigenes Gerät mitbringt. Die Gemeinde zahlt für den Service rund 3000 Euro pro Saison. Umso ärgerlicher ist es, wenn laut Bürgermeister Jakob Eglseder einzelne Reiter und Fußgänger die Spuren zertreten. „Kommt leider immer wieder vor“, sagt Eglseder.

An allen Loipen-Einstiegen im Nordlandkreis sind Kassen aufgestellt für einen freiwilligen „Loipenzwickl“, um einen Teil der Kosten decken zu können. Trotz schönsten Schnees wären nirgends Loipen möglich, wenn die Grundstücksbesitzer nicht mitspielen, betont Holzkirchens Standortförderin Schmitz stellvertretend für alle Loipenbetreiber. „Dass sie ihr Einverständnis geben, ist nicht selbstverständlich.“