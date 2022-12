Marktplatz: Planer bekommen Vorgaben

Großer Umgriff: Auch den Bereich der großen Kreuzung, wo eine Staatsstraße und Bundesstraße aufeinander treffen, will die Gemeinde in die Neugestaltung des Marktplatzes einbeziehen. Allerdings: Hier hat das Straßenbauamt das Sagen. Und einer Neuplanung könnten die Parkplätze am Hochgehweg (hinten) zum Opfer fallen. © Thomas Plettenberg

Der Marktplatz gilt als Herzstück Holzkirchens. Ein raumplanerischer Wettbewerb soll helfen, dieses „Herzstück“ neu zu gestalten. Die Planer jedoch brauchen Vorgaben, und die steckte der Gemeinderat nun ab. Jetzt ist klar: Der Marktplatz wird autofrei, das Kriegerdenkmal darf verändert werden, und die Straße vor dem Rathaus muss bleiben.

Holzkirchen – Autos raus und mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger: So wünschen sich viele Holzkirchner ihren Marktplatz, wie das von der Gemeinde extra angestrengte Beteiligungsverfahren zur Marktplatzumgestaltung ergab. Der Gemeinderat hatte jetzt die Aufgabe, dieses allgemeine Stimmungsbild in konkrete Vorgaben für den Gestaltungswettbewerb zu gießen. Was wird aus den Parkplätzen, wie groß wird das Areal gefasst, darf das Kriegerdenkmal angefasst werden? Schon im Ortsplanungsausschuss war darüber intensiv und kontrovers diskutiert worden. Auch im Gemeinderat zeigte sich die Vielfalt der Interessen.

Parkplätze

Das heißeste Eisen war wieder einmal die Parkplatz-Frage. Josef Sappl senior (CSU) plädierte dafür, den Marktplatz für Autos offen zu lassen. „Lieber machen wir noch zehn Parkplätze dazu.“ Für den Erhalt zumindest einiger Parkplätze warb Christian Weckmüller, Geschäftsführer des unmittelbar angrenzenden Modehauses Jennerwein. Ein Wegfall der Stellplätze könne eine „existenzbedrohende Situation“ für das Geschäft sein. Er fürchtet, dass ohne Parkplätze ein Drittel des Umsatzes wegbricht.

Dagegen wandte sich Elisabeth Dasch (SPD). Sie spekulierte, man wolle wohl eine „Drive-In-Gesellschaft“, in der alles per Auto erreichbar ist. Dabei wisse man, dass Einkaufen ein Erlebnis sein muss. „Und das wird nichts, wenn auf dem Marktplatz Autos fahren.“ Sebastian Franz (CSU) stellte sich nicht grundsätzlich gegen Parkplätze, mahnte aber eine entsprechende Gestaltung an: „Nur weil Autos weg sind, wird der Platz nicht schöner.“ Gegen Stimmen aus CSU und FWG stimmte der Gemeinderat letztlich dafür, den Wegfall der Parkplätze als Wettbewerbsziel festzulegen.

Marktplatzstraße

Die kleine Straße vor dem Rathaus ist vor allem für die Feuerwehr wichtig. Kommandant Ludwig Würmseer betonte, dass die Aktiven im Notfall innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort sein müssen. Das gelinge nur, wenn „wir das Feuerwehrhaus schnell erreichen“. Für Robert Wiechmann (Grüne) ist die Straße „gefährlich“. Er plädierte dazu, offen zu lassen, was durch den Wettbewerb herauskäme. Michael Wohlschläger (CSU) brachte technische Lösungen, etwa Poller, ins Spiel. So könnte man den Verkehr fernhalten und es der Feuerwehr ermöglichen, zum Einsatz zu kommen. Einem Praxisversuch mit verschiedenen Möglichkeiten zeigte sich Torsten Hensel (FWG) nicht abgeneigt. Letztlich entschied sich das Gremium gegen Stimmen von Grünen und SPD dafür, die Straße über den Marktplatz nicht aufzulösen.

Kriegerdenkmal

Vor fast 100 Jahren wurde das Kriegerdenkmal errichtet. Es ist in die Jahre gekommen und bildet nicht mehr, wie vor 100 Jahren, den optischen Mittelpunkt des Platzes. An Gedenktagen muss die Feuerwehr die Staatsstraße sperren. Für Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) stellten sich zwei Fragen: Soll die Gemeinde eine Neugestaltung ermöglichen oder nur den Standort freigeben. Moritz Remuta (Grüne) zeigte sich offen für eine Umgestaltung: „Man kann an die Geschichte mit Erklärungen erinnern.“ Simon Ammer (SPD) meinte, das Denkmal müsse nicht am jetzigen Standort bleiben, aber verstecken dürfe man es nicht. Eine Umgestaltung solle den Charakter erhalten. Josef Sappl sprach sich gegen jede Art der Veränderung aus.

Das Kriegerdenkmal erinnert an die Gefallenen der Weltkriege und kann heute, so Rathauschef Schmid, eine Mahnung zum Frieden sein. Mehrheitlich votierte der Gemeinderat dafür, den Planern sowohl bei Standort als auch bei Gestaltung des Kriegerdenkmals freie Hand zu lassen.

Marktplatz-Kreuzung

Soll der Bereich der Marktplatz-Kreuzung, wo Staatsstraßen und Bundesstraßen aufeinander treffen, mit dem Marktplatz überplant werden? Eine Mehrheit im Rat sieht das so und bezog den Umgriff in den Wettbewerb mit ein – obwohl dort das Straßenbauamt das Sagen hat. „Auch Staatsstraßen lassen sich verändern, wenn wir nur hartnäckig sind“, sagte Albert Kraml (CSU). Nach dem Bürgerentscheid stehe man in der Pflicht, diese Kreuzung in den Blick zu nehmen, ergänzte Hubert Müller (FWG).

Isabella Britze vom Bauamt wies allerdings darauf hin, dass vor einer Umgestaltung langwierige Gutachten und Kamera-Beobachtungen nötig würden: „Das Straßenbauamt sieht dort keine akuten Bedarf, die Gemeinde müsste den Umbau selber zahlen.“ Zudem sei bei einer Überplanung davon auszugehen, dass die Schrägparker vor dem Hochgehweg wegfallen. „In dem Fall bin ich gegen eine Überplanung“, sagte Peter Gerhold (FWG). Sebastian Franz warnte davor, den Fokus auf den Marktplatz und eine zeitnahe Realisierung aus den Augen zu verlieren. Den Herdergarten lasse man deswegen ja auch außen vor. „Die Kreuzung wirkt sich unmittelbar auf die Aufenthaltsqualität des Marktplatzes aus“, fand dagegen Birgit Eibl (FWG). „Wir sollten diesen größeren Umgriff wagen.“

Maibaum und Brunnen

Den Abt-Kaspar-Brunnen sowie einige alte Bäume müssen die Planer unangetastet lassen. Für den Maibaum sollen sie einen Platz reservieren, den Standort ließ der Gemeinderat aber variabel.

Ergebnisse online

Im Rahmen eines Beteiligungsprozesses im September haben sich zahlreiche Bürger in Sachen Marktplatzgestaltung eingebracht. Sie konnten ihre Anregungen, Wünsche und Kritik nicht nur online oder mittels im Ort verteilter Ideenboxen loswerden, sondern auch bei einer zweitägigen Ideenwerkstatt vor Ort und bei zwei Abendveranstaltungen diskutieren. Das Büro nonconform hat die Beiträge ausgewertet, die Ergebnisse sind auf der Projektseite www.herzstueck-marktplatz.de veröffentlicht.

Von Andreas Wolkenstein