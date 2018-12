Mehr Verbindungen ins Gewerbegebiet: Das ändert sich sonst noch am Ortsbus-Fahrplan

Für den Ortsbus in Holzkirchen gilt ab sofort ein neuer Fahrplan. Mit ihm wurde auf Kundenwünsche reagiert. Das hat sich alles geändert.

Holzkirchen– Noch mehr Fahrten ins Gewerbegebiet-Ost, ein erweitertes Angebot auch auf der Föching-Linie, dazu Verschiebungen bei der Anbindung von Hartpenning: Mit verbesserter Taktung ist der Holzkirchner Ortsbus jetzt in seinen neuen Fahrplan gestartet. Wie Rathaus-Sprecherin Ewgenia Sabransky auf Anfrage mitteilt, sind die Neuerungen nicht mit Mehrkosten verbunden. Die Gemeinde bezuschusst den Ortsbus 2018 mit bis zu 140 000 Euro.

Das optimierte Angebot hat Standortförderin Eva-Maria Schmitz zusammen mit RVO-Vertreter Peter Bartl ausgetüftelt, wie sie jetzt im Verkehrsausschuss erklärte. „Der RVO hat seinen Bus ausgetauscht“, sagt Schmitz. Mit einem kleineren Transporter beteiligt sich das Holzkirchner Unternehmen Kriege.

Zwei zusätzliche Fahrten binden mittags das Gewerbegebiet mit seinen vielen Arbeitsplätzen an den Bahnhof an. Auch zwei neue Fahrten der Linie 5 (Erlkam, Föching. Fellach) drehen ihre Runden durchs Gewerbegebiet; sie starten um 9.15 Uhr und 15.16 Uhr am Bahnhof. „Wir reagieren mit dem Zusatzangebot auf die Wünsche der Fahrgäste“, sagte Schmitz im Ausschuss. Der Ortsbus ins Gewerbegebiet wird sehr gut angenommen, die Linie läuft am wirtschaftlichsten. Noch nicht realisiert, aber in der Planung ist eine „bedarfsgerechte Anbindung“ (Sabransky) auch des Gewerbegebiets-Nord (Föching); man warte damit, bis der vierspurige Ausbau der B 318 abgeschlossen ist, sagte die Sprecherin.

Die Linien Richtung Föching und Hartpenning verbrauchen den Löwenanteil der gemeindlichen Zuschüsse, stehen laut Sabransky aber nicht infrage: „Sie fahren im Dienst der außerhalb des Marktzentrums wohnenden Bürger.“ Die Hartpenning-Linie versucht es mit einem etwas entzerrten Takt. Die Fahrten starten am Bahnhof um 10.25 Uhr (bisher 9 Uhr) und um 14.10 Uhr (bisher 12.20 Uhr). „Das lässt den Bürgern aus den südlichen Ortsteilen etwa eine halbe Stunde mehr Zeit in Holzkirchen für Einkäufe, Erledigungen oder Arztbesuche“, sagt Schmitz. Oder sie nehmen gleich die Spätnachmittags-Verbindung (Start 16.40 Uhr).

Für Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) ist der Ortsbus ein wichtiger Baustein, um Mobilität in der Gemeinde unabhängiger zu machen vom motorisierten Individualverkehr. „Die Neuerungen beim Ortsbus sind ein weiterer Schritt, um den ÖPNV in Holzkirchen zu optimieren“, sagt der Rathauschef. Der Ortsbus fährt allerdings nur von Montag bis Freitag (werktags).

Gratis ist die Fahrt mit dem Ortsbus zwar noch nicht, doch die Ticketpreise halten sich in Grenzen: Die Tageskarte für Erwachsene kostet 1,70 Euro, die Wochenkarte 6,80 Euro und die Monatskarte 22,50 Euro.

Heiligabend und Silvester

bedient der Ortsbus den Fahrplan nur halbtags. Der Betrieb endet an beiden Tagen jeweils um 13 Uhr.