Holzkirchen: Motorrad-Kontrollgruppe stoppt Kawasaki-Fahrer - „Zu schnell und viel zu laut“

Von: Jonas Napiletzki

Die Motorrad-Kontrollgruppe der Autobahnpolizei Holzkirchen hat einen Kradfahrer auf der Holzkirchner Nordumgehung aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild). © sl

Die Autobahnpolizei Holzkirchen hat bei der Kontrolle einer Kawasaki „erhebliche Mängel“ festgestellt. Dem Kradfahrer kommt seine erste Fahrt der Saison teuer zu stehen.

Holzkirchen – Das Frühlingswetter am Montag, 13. März, hat mit bis zu 18 Grad viele Motorradfahrer auf die Straßen im Landkreis gelockt. Auch ein Holzkirchner Kradfahrer nutzte die Gelegenheit - und musste nach einer Kontrolle seine Maschine abgeben. Er war nicht nur zu schnell unterwegs, die Autobahnpolizei Holzkirchen stellte auch zahlreiche Mängel am Krad fest.

Wie ein Sprecher der Kontrollgruppe Motorrad schildert, endete die Fahrt des Holzkirchners auf dem Verwahrplatz der Autobahnpolizei. Zuvor war die Maschine einer Streife gegen 15.30 Uhr auf der Nordumgehung aufgefallen, mit der der Fahrer zügig in Richtung Industriegebiet unterwegs war. Eine Messung ergab laut Polizei eine gefahrene Geschwindigkeit von 99 km/h - bei erlaubten 60 km/h. Beim Nachfahren bemerkten die Beamten „seltsam“ angebrachte Rückspiegel des Krades und eine „enorme Geräuschentwicklung“, die von dem Fahrzeug ausging. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten gleich mehrere, erhebliche Mängel an der Kawasaki fest.

Auspuffklappe demontiert, Spiegel auf Knie ausgerichtet

Zum einen sei eine nicht zugelassene Auspuffanlage montiert gewesen, deren Auspuffklappe demontiert war, um das Motorrad noch lauter zu machen. Zum anderen seien am Rahmen nicht zugelassene Schweißarbeiten durchgeführt worden, um zu kleine Spiegel zu montieren. „Die Spiegel waren ungefähr auf Höhe der Knie des Fahrers angebracht, so hatte dieser zwar keine gute Sicht nach Hinten, aber seine Beine immer gut in Blick“, erklärt der Sprecher der Kontrollgruppe launig. Nachdem noch einige andere fragwürdige Umbauten an dem Fahrzeug stattgefunden hätten, stellten die Beamten das Motorrad sicher. Die Kawasaki werde nun einem Gutachter vorgestellt.

Bußgeld, Gutachten und Wiederzulassung steht an

Auf den Fahrer kommt nach Angaben der Polizei ein Bußgeld von rund 400 Euro zu, zuzüglich der Kosten für die Wiederzulassung und des Gutachtens. „Eine teure ‚erste Fahrt‘“, fasst der Sprecher zusammen. Bis das Fahrzeug wieder in einen gesetzeskonformen Zustand zurückgebaut ist, werde wohl noch einige Zeit vergehen. Erst dann kann der Holzkirchner seine zweite Fahrt der Saison in Angriff nehmen. nap

