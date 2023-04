Neubau schon wieder abgelehnt

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Abriss und Neubau will der Eigentümer des Hauses an der Münchner Straße 43. © STS

Der Bauausschuss hat den Plänen des Eigentümers des historischen Hauses an der Münchner Straße erneut eine Absage erteilt.

Holzkirchen – Erneut war das historische Haus an der Münchner Straße 43 Thema im Bauausschuss – und wieder haben die Ausschussmitglieder dem Ansinnen des Hauseigentümers ihre Zustimmung verwehrt.

Wie berichtet, hatte der Eigentümer im März 2022 einen Antrag auf Vorbescheid gestellt. Er wollte das Haus, das nicht unter Denkmalschutz steht, abreißen und an seiner Stelle ein Mehrfamilienhaus samt Laden errichten. Offenbar ist eine Sanierung des dreigeschossigen Hauses nicht wirtschaftlich. Abgesehen von Hubert Müller (FWG) hatten die Ausschussmitglieder das Vorhaben abgelehnt, weil sie das 120 Jahre alte Haus als ortsbildprägend einstufen.

Dessen ungeachtet, hat der Eigentümer jetzt einen Antrag auf Baugenehmigung gestellt. Er will einen 13 Meter langen und 10 Meter breiten Neubau mit Satteldach und einer Wandhöhe von fast sieben Metern errichten. Doch seine Pläne überzeugten die Ausschussmitglieder auch diesmal nicht. „Wir sehen an dieser Stelle eine besondere städtebauliche Qualität als erforderlich an, und da ist noch Luft nach oben“, sagte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Ähnlich sieht das Wolfgang Huber (SPD): „In den letzten Jahrzehnten ist schon so viel alte Bausubstanz zerstört worden, deshalb sollten wir dieses Haus mit Samthandschuhen anfassen.“

Nur Hubert Müller stimmte erneut dafür, die Baugenehmigung zu erteilen. „Daneben steht ja auch schon ein moderndes Haus“, wandte er ein. Zudem sei ein Laden vorgesehen, was dem Ziel, die Münchner Straße als Einkaufsstraße zu erhalten, dienlich sei.

Wie berichtet, will die Gemeinde einen Bebauungsplan für dieses Gebiet erstellen, um die künftige Entwicklung der Münchner Straße zu steuern. Der Bebauungsplan soll definieren, was in dem Gebiet zulässig ist und was nicht. Voraussichtlich Ende des Jahres soll hierzu der Satzungsbeschluss fallen, teilt Gemeindesprecherin Sissina Osorio Lamorú auf Nachfrage mit.

So lange es noch keinen Bebauungsplan gibt, gilt eine Veränderungssperre, die die Marktgemeinde bereits 2021 erlassen hatte. Diese macht es dem Eigentümer unmöglich, sein Haus ohne die Zustimmung der Gemeinde abzureißen und dann neu zu bauen. Laut Osorio Lamorú ist es unerheblich, dass der Antrag auf Vorbescheid vergangenes Jahr abgelehnt wurde: Bauanträge könnten grundsätzlich immer gestellt werden.

