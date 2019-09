Münchner Straße: Tempo 30 ist (vorerst) Geschichte

Drei Monate lang galt in der Münchner Straße in Holzkirchen Tempo 30. Jetzt ist der Modellversuch beendet. Die Begrenzung könnte aber dauerhaft zurückkehren.

Holzkirchen – In der Münchner Straße in Holzkirchen gilt ab sofort wieder Tempo 50. Der Modellversuch der Marktgemeinde mit Tempo 30 ist abgeschlossen. Ob die Geschwindigkeitsbegrenzung dauerhaft eingeführt wird, ist noch offen.

Tempo 30 auf der Münchner Straße. Ein Thema, das die Holzkirchner in den vergangenen drei Monaten gespalten hat wie fast kein zweites. Vor allem Radfahrer und Anwohner freuten sich über mehr Sicherheit und weniger Lärm auf der Ortsdurchfahrt, einige Autofahrer wiederum hatten wenig Verständnis für den Test der Marktgemeinde. Seit Freitag ist der Versuch im Rahmen des Forschungsprojekts „Tempo 30 in Hauptverkehrsstraßen“ der Technischen Hochschule Nürnberg abgeschlossen, die Schilder sind bereits abgebaut.

Münchner Straße: Nur 140 von 9409 Fahrern geblitzt

Seit 18. Juni erfasste die Gemeinde im Rahmen des Projekts auch den Verkehr und führte im August zwei Blitz-Aktionen durch. Das Ergebnis: Von 9409 kontrollierten Fahrzeugen fuhren lediglich 140 zu schnell. 100 Fahrer waren demnach zwischen 11 und 15 Stundenkilometer zu schnell, 19 Mal lag die Überschreitung zwischen 16 und 20 km/h und vier Mal zwischen 21 und 30 km/h zu viel. 17 Fälle seien nicht verwertbar, teilte die Gemeinde am Montag mit. Ein erfreuliches Ergebnis, findet Gemeinde-Sprecherin Cornelia Weber: „Die Bürger nehmen das offenbar an.“ Sie haben ja keine Wahl.

So positiv das Ergebnis auf den ersten Blick scheint, gänzlich aussagekräftig scheint es nicht zu sein. Denn in der ersten Juli-Woche stellte der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland, der die Kontrollen durchführte, noch 9837 Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung fest, 37 Fälle hätten ein Fahrverbot zur Folge gehabt (wir berichteten). Denkbar wäre, dass einige Autofahrer im angekündigten „Blitz-Zeitraum“ im August besonders aufgepasst haben.

Münchner Straße: Tempo 30 könnte wieder eingeführt werden

Ob die Autofahrer Tempo 30 auf der Münchner Straße wirklich so gut annehmen, wie es die Stichproben im August vermuten lassen, könnte sich möglicherweise ab dem nächsten Jahr zeigen. Im Frühjahr sollen die Ergebnisse von „Tempo 30 in Hauptverkehrsstraßen“ vorgestellt werden. Dann gibt es auch einen Vorher-Nachher-Vergleich für die Münchner Straße. Über eine dauerhafte Geschwindigkeitsbegrenzung, wie es sie seit kurzem in der Rosenheimer Straße in beide Richtungen gibt, will die Gemeinde Holzkirchen erst entscheiden, wenn die Ergebnisse vorliegen.

Möglicherweise ließe sich das auch mit den geplanten Radschutzstreifen Otterfinger Weg und der Verkehrsinsel am Vilgertshofer-Areal verbinden. Die Markierungen in diesem Bereich der Münchner Straße sollen im Frühjahr 2020 angebracht werden.