Holzkirchen muss erstmals seit zehn Jahren wieder Schulden machen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Kostet Geld: Die Geothermie ist mit Kapitaleinlagen in Höhe von 3,3 Millionen Euro im Haushaltsplan berücksichtigt. Überschüsse finden sich – anders als ursprünglich erwartet – nicht. © Thomas Plettenberg

Zum ersten Mal seit 2014 muss die Gemeinde Holzkirchen heuer wieder Schulden machen. Teure Neubauten, der Ausbau des Fernwärmenetzes und technische Probleme bei der Geothermie schlagen zu Buche. Für andere Projekte bleibt deshalb nur wenig übrig.

Holzkirchen – „Die fetten Jahren sind vorbei“, hatte SPD-Fraktionssprecher Simon Ammer 2022 bei der Vorstellung des Haushaltsplans gesagt. Den aktuellen Haushaltsplan bewertete er in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag noch pessimistischer: „Jetzt sind nicht nur die fetten Jahre vorbei, jetzt braut sich was zusammen“, sagte er und fügte hinzu: „Dunkle Wolken ziehen auf.“

Tatsächlich muss die Gemeinde heuer Kredite in Höhe von 18, 5 Millionen Euro aufnehmen. So sieht es der Haushaltsplan vor, den Kämmerer Dominik Wendlinger eloquent und charmant präsentierte. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Holzkirchner steigt damit von knapp 560 Euro auf fast 1 600 Euro bis Ende 2023. Für 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 36,5 Millionen vorgesehen.

Dabei hatte sich die wirtschaftsstärkste Kommune im Kreis Miesbach fast zehn Jahre lang kein neues Geld pumpen müssen. 2022 konnte sie sogar mehr als 20 Millionen Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt übertragen. „Das war ein sehr positiver Abschluss“ so Wendlinger. Der Übertrag ist der Gradmesser für die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Wendlinger zufolge waren für diesen positiven Abschluss Steuernachzahlungen von Firmen ausschlaggebend. „Ich habe für 2022 mit Nachzahlungen in Höhe von 19 Millionen gerechnet, bekommen haben wir dann 32 Millionen Euro“, so Wendlinger. Sein Haushaltsplan für 2023 schließt mit einem Volumen von 65,1 Millionen Euro im Verwaltungs- und 47,3 Millionen Euro im Vermögenshaushalt ab. Ärgerlich für Wendlinger: „Jahrelang haben wir für unser Guthaben wegen der niedrigen Zinsen nichts bekommen, und jetzt, wo wir Geld brauchen, steigen die Zinsen ins Unermessliche.“

Nicht nur die Zinsen steigen: Auch die Kosten für Holzkirchens Bauprojekte sind inflationsbedingt teurer als bisher angenommen: So sieht der Haushaltsplan zum Beispiel für den Neubau der Mittelschule bis 2026 fast 50 Millionen Euro vor. Noch im Dezember war von mehr als 40 Millionen Euro die Rede. Im laufenden Jahr sind hierfür 13,4 Millionen eingestellt.

Weitere teure Posten sind der Neubau des Verwaltungsgebäudes und der Halle für den Bauhof mit 9, 7 Millionen Euro, der Anschluss des Bauhofs ans Fernwärmenetz mit einer Million Euro sowie der Kita-Erweiterungsbau an der Erich-Kästner-Straße, der mit 2,5 Millionen berücksichtigt ist. Für den Ausbau des Fernwärmenetzes fließen 2,3 Millionen Euro an die Gemeindewerke. Hierzu sagte Grünen-Fraktionschef Robert Wiechmann: „Ich erwarte vom Rathaus eine Kommunikationsoffensive: Wo und in welchem Zeitraum wird das Fernwärmenetz ausgebaut? Das will der Bürger wissen.“

Ebenfalls kostspielig ist die Geothermie: „Auch wegen der Pumpen müssen wir uns Geld pumpen“, kritisierte FWG-Fraktionssprecher Torsten Hensel mit Verweis auf die häufigen Pumpenpannen (wir berichteten). „Wer Überschüsse der Geothermie im Haushalt sucht – zu Beginn des Projekts war man von etwa 0,8 Millionen Euro jährlich ausgegangen – wird vergeblich suchen.“ Stattdessen sind 3,3 Millionen Euro als Kapitaleinlage für Geothermie im Jahr 2023 vorgesehen. Hensel erinnerte an die FWGler Marcus und Egmont Ernst, die ihr Mandat 2015 wegen der finanziellen Risiken der Geothermie niedergelegt hatten. „Es steht außer Frage, dass Geothermie Vorteile bringt, aber eine kleine Gemeinde wie Holzkirchen kann die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nur begrenzt außer Acht lassen.“

CSU-Fraktionssprecher Sebastian Franz dagegen betonte die positiven Aspekte: „Holzkirchen ist und bleibt Wirtschaftsstandort Nummer eins im Landkreis.“ Er dankte den Unternehmen und Einkommenssteuerzahlern – erstere zahlen 2023 satte 30 Millionen Euro, zweitere 15,1 Millionen Euro – und betonte: „Wir sind mit unserer Politik der niedrigen Hebesätze gut gefahren.“ Über die Kreisumlage von heuer fast 23 Millionen Euro profitiere der gesamte Landkreis.

Auch Wiechmann lamentierte nicht: „Wir stemmen die größten Investitionen aller Zeiten, da muss man nicht von dunklen Wolken sprechen.“

