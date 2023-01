Nach Kündigungen: Kita „Frühlingsdorf“ schließt früher

Überraschend kürzte die Kita Frühlingsdorf freitags die Öffnungszeiten. Hintergrund ist, dass drei Mitarbeiterinnen der Einrichtung gekündigt haben. © TP

Bittere Pille für berufstätige Eltern: Die Holzkirchner Kita „Frühlingsdorf“ kürzt ihre Öffnungszeiten wegen Personalmangels. Drei weitere Einrichtungen nehmen im Betreuungsjahr 2023/24 gar keine neuen Kinder mehr auf.

Holzkirchen – Mit Blick auf den Arbeitskräftemangel hatte CSU-Landtagskandidatin Ilse Aigner jüngst betont, dass es jede Hand brauche. „Wie soll das mit einer Drei-Tage-Woche und Work-Life-Balance funktionieren?“, fragte sie bei der Nominierungsversammlung im September. Berufstätige Eltern stellen sich eine andere Frage: „Wie soll ein Vollzeit-Job funktionieren, wenn es keine bedarfsgerechte Betreuung gibt?“

50 Krippenplätze fehlen

Aktuell fehlen in Holzkirchen rund 50 Krippenplätze. Das teilte Pressesprecherin Annika Walther auf Nachfrage mit. In den Krippen der Kitas St. Josef und Hollerbusch sind für das kommende Betreuungsjahr gar keine Neuanmeldungen möglich, die kleinen Strolche haben 2023/24 keine freien Kindergartenplätze. Die Gemeinde geht davon aus, dass Betroffene den Rechtsweg beschreiten. Schon jetzt seien Klagen anhängig, die sich an das Landratsamt als übergeordnete Behörde richten.

Fachkräftemangel und Einschulungskorridor

Die Gründe sind Walther zufolge vielfältig: Fachkräftemangel, die wachsende Zahl vollzeitnah arbeitender Eltern, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu decken sowie Gesetzesänderungen. So biete seit 2019/2020 der Einschulungskorridor die Möglichkeit, Kinder bis sieben Jahre im Kindergarten zu lassen. Ein Integrationsplatz für Kinder mit besonderem Förderbedarf hatte früher zwei Plätze gebunden, inzwischen sind es drei.

Das „Frühlingsdorf“ nimmt zwar Anmeldungen entgegen, kürzt aber überraschend ab 1. Februar seine Öffnungszeiten: Dann schließt die von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr, geöffnete Einrichtung freitags schon um 15 Uhr. Als Grund führt sie den Personalmangel und die hohen Ausfallzeiten an. Laut Walther haben drei Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Gründen gekündigt. Eine weitere habe ihren Dienst zu Beginn des Kindergartenjahres gar nicht erst angetreten – ohne Begründung. Die Kürzung gelte unbefristet, bis ausreichend Personal eingestellt sei. „Dass im kommenden Jahr drei unserer Mitarbeiterinnen in Rente gehen, verschärft die Situation zusätzlich“, erklärte Frühlingsdorf-Leiterin Andrea Schönauer.

Großraumzulage für Erzieher und Kinderpfleger

Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) sagte: „Uns ist bewusst, dass die Kürzung der Öffnungszeiten die Eltern vor eine Herausforderung stellt.“ Die Gemeinde sei weiter auf der Suche nach Fachkräften. Holzkirchen zahlt eine Großraumzulage, einen Fahrtkostenzuschuss und ermöglicht flexible Arbeitszeiten. Mit zusätzlichem Küchen- und Verwaltungspersonal entlastet die Kommune das pädagogische Personal.

Keine Härtefälle

Die Entscheidung, die Öffnungszeiten zu kürzen, erfolgte im Einvernehmen mit dem Elternbeirat. „Leider kann man sich das Personal nicht backen“, sagte Elternbeiratsvorsitzende Melanie Semmler. Im Rahmen einer Sitzung habe der Kindergarten die Lage ausführlich erläutert. „Es gab auch die Überlegung, jeden Tag eine Stunde zu kürzen, aber das hätte die Eltern mehr getroffen als die Kürzung am Freitag.“ Schließlich sei es leichter, für einen Nachmittag eine alternative Betreuung zu organisieren, als jeden Tag. Außerdem sei der Freitagnachmittag am wenigsten frequentiert: „Die allermeisten holen ihre Kinder freitags früher ab“, sagte Semmler. Härtefälle sind ihr nicht bekannt: „Beim Elternbeirat hat sich niemand gemeldet, der gar keine Lösung findet.“ 15 bis 20 Kinder sind von der Kürzung am Freitag betroffen.

