Neue Mittelschule wird schon wieder teurer

In diesem Bereich entlang der Baumgartenstraße sollen die Auto- und ein Großteil der Radstellplätze entstehen. Auch eine Ladestation ist geplant. © sts

Die neue Holzkirchner Mittelschule wird noch teurer: Aktuell liegt die Schätzung bei 41,2 Millionen Euro, und weitere Preissteigerungen sind nicht ausgeschlossen. Um das weitgehend auszuschließen, soll das Tempo hochgehalten werden. Der Gemeinderat machte dafür den Weg frei.

Holzkirchen – Den Bau der Kita an der Erich-Kästner-Straße musste die Gemeinde Holzkirchen bereits verschieben. Grund dafür ist nicht zuletzt die Kostenexplosion im Bauwesen (wir berichteten). Auch der geplante Neubau der Mittelschule ist von den teils erheblichen Marktbewegungen betroffen: Im Vergleich zur Vorentwurfsplanung geht die Gemeinde derzeit von einer Kostensteigerung von mehr als zwölf Prozent aus. Verschoben werden muss derzeit aber nichts, im Gegenteil: Das Tempo soll hochgehalten werden, ließ Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) im Gemeinderat wissen. Bei der Vorstellung der sogenannten Entwurfsplanung wurde aber auch deutlich: Der geplante Einzugstermin ist noch nicht gesichert.

Ludwig Karl vom Architekturbüro karlundp aus München stellte den Räten die Fortschreibung der Vorentwurfsplanung vor. Diese habe man nur marginal verändert, erläuterte Karl. Änderungen ergaben sich etwa im Bereich der Fahrradstellplätze: Die Überdachung der Stellplätze im Osten soll entfallen. Und da diese nun einen Abstand von 50 Zentimeter aufweisen, wird ihre Anzahl von 215 auf 180 reduziert. Laut Schmid werde das ausreichen, da von den gut 300 Schülern viele von auswärts und daher nicht mit dem Rad kommen.

Platz sei auch im Schulgebäude genug vorhanden: Mit 18 Klassenzimmern weist die neue Schule vier Zimmer mehr auf als bisher. Die Klassenzimmer werden für jeweils 24 Schüler geplant, bis zu 30 seien aber möglich, ergänzte Karl.

Aus der Kostenberechnung von Karls Architekten ergibt sich ein Preis von 41,2 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Oktober 2021 lag die Schätzung bei 23 Millionen Euro, im Januar 2022 bei 37 Millionen Euro. Man habe jetzt alle Einzelheiten, „jedes Fenster und jede Türe“, mit Kosten versehen, die Berechnung sei daher relativ genau, erklärte Karl. Dennoch stellt die Summe nur „den heutigen Stand dar“.

Künftige Preissteigerungen machen den Neubau möglicherweise noch teurer. Die Mehrkosten, die im Vergleich zur Vorentwurfsplanung entstanden sind, resultieren aus den Marktpreisen, aber auch aus architektonischen Änderungen. So wurden die Treppen verbreitert, die Küche wurde neu geplant.

Die Verfügbarkeit von Materialien könnte laut Karl ein Problem für den Bau darstellen. „Ich glaube und hoffe aber, dass sich vieles wieder einpendeln wird“, sagte der Architekt mit Blick auf die Ursachen der gegenwärtigen Inflation wie den Krieg in der Ukraine oder die Corona-Pandemie.

Wunsch und Plan wäre, zum Schuljahr 2025/2026 einzuziehen, betonte der Bürgermeister. „Das ist aber noch nicht absehbar“, schränkte er gleichzeitig ein. Martina Schweighofer (CSU), selbst Lehrerin an der Mittelschule, wollte wissen, ob man eine Klimaanlage nachrüsten könnte. Architekt Karl bestätigte dies, wies aber darauf hin, dass eine Kühlung derzeit nicht vorgesehen sei. Michael Wohlschläger (CSU) forderte, für die geplante Ladestation für E-Autos ein System zu nutzen, das bereits in Holzkirchen vorhanden ist. Die Ladestation sei halböffentlich, hatte Projektsteuerer Martin Kulessa (Bauamt-Technik) zuvor erläutert, sie steht demnach einem beschränkten Nutzerkreis zur Verfügung. Man brauche eine Ladekarte und rechne dann direkt mit dem Dienstleister ab. Momentan sei eine Station anvisiert, technisch möglich sind fünf, so Kulessa. Schmid bekräftigte das Vorhaben, die Ladesysteme im Ort zu synchronisieren.

Einstimmig nahmen die Gemeinderäte den Beschlussvorschlag der Verwaltung an und beauftragten die Fortführung der Entwurfsplanung. So können im nächsten Schritt die sogenannte Ausführungsplanung beginnen und die Vergabe der Bauleistungen vorbereitet werden. Auch der Wegfall der Stellplatzüberdachung sowie die Reduktion der Fahrradstellplätze wurden abgesegnet.

