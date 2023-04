Neuer Anlauf für Sicherheitswacht

Von: Andreas Höger

Auf Streife: Im Landkreis gibt es bisher nur in Schliersee eine Sicherheitswacht. Miesbach will jetzt nachziehen. Und auch in Holzkirchen, der einwohnerstärksten Kommune im Landkreis, nimmt das Konzept jetzt einen neuen Anlauf. © archiv tp

Einige Anläufe gab es bereits, in Holzkirchen eine Sicherheitswacht einzuführen. Nie fand sich im Gemeinderat eine Mehrheit. Jetzt kommt frischer Schwung ins Thema.

Holzkirchen – Der neue Interimschef der Polizei will im Rathaus für eine Sicherheitswacht werben –und bringt dafür Erfahrungen aus Rosenheim mit. Der Bürgermeister signalisiert Interesse.

Für ein paar Wochen springt Robert Maurer ein. Weil der amtierende Holzkirchner Dienststellenleiter Johann Brandhuber vor der Pensionierung noch Überstunden abbauen muss und die Leitung der Holzkirchner Polizei erst zum August offiziell neu besetzt wird, hilft der 52-Jährige aus. Er kennt Holzkirchen, war schon zweimal der Dienststelle zugeordnet. Jetzt als Chef will er hier einem Projekt zum Durchbruch verhelfen, für das er viel Expertise aus seiner Stamm-Inspektion Rosenheim mitbringt. „Die Sicherheitswacht ist ein Erfolgsmodell“, sagt Maurer, „auch in Holzkirchen kann dieses Instrument eine gute Hilfe sein, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhöhen.“

Das Thema ist nicht neu. Erstmals 2011 diskutierte der Gemeinderat über eine Sicherheitswacht. „Wo sollen in Holzkirchen Angst-Räume sein?“, fragte eine Mehrheit der Gemeinderäte und lehnte ab. 2018 das gleiche Bild: Speziell SPD und Grüne sprachen von „unnötigen Hilfs-Sherrifs“, für Ordnung zu sorgen müsse Aufgabe der Polizei bleiben. Vergeblich hatte sich damals Dienststellenleiter Brandhuber für die Sicherheitswacht ins Zeug gelegt.

Hilfs-Sheriffs, Blockwart, Rambos mit Funkgerät – auch Maurer kennt die Vorbehalte. „Sie treffen aber nicht zu“, stellt er fest. Seit vielen Jahren betreut er in Rosenheim die Ausbildung der Sicherheitswacht. „Wir schauen sehr genau, wen wir für geeignet halten“, betont Maurer. 40 Schulstunden Ausbildung müssen die Bewerber durchlaufen, meist geballt in 14 Tagen.

„Die Befugnisse sind klar geregelt“, erklärt Maurer. Grundsätzlich gilt, dass Angehörige der Sicherheitswacht (SiWa) Bürger befragen dürfen, notfalls einen Platzverweis erteilen und Personalien erheben können. „Sie fungieren als ein wandelndes Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei“, erklärt Maurer. Per Funk sind sie mit der Dienstelle verbunden, ihre Streifengänge sind mit der Polizei vorbesprochen. „Wir ermuntern sie, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen“, sagt Maurer.

Ausgerüstet sind die Ehrenamtlichen, neben Funkgerät und Dienstausweis, mit Uniform (Polo-Shirt, Base-Cap), einer Taschenlampe, einem Erste-Hilfe-Set und einem Pfefferspray. Handschellen führen sie nicht mit. „Wichtig ist, dass die SiWa keinen Zwang anwenden darf“, betont Maurer, „deswegen sind sie kein Ersatz für Polizisten, aber eine wertvolle Hilfe.“ Ausgebildete SiWa-Mitglieder bekommen eine Vergütung von acht Euro in der Stunde. Die Finanzierung, auch der Ausrüstung, trägt die Polizei.

Bei den Bürgern komme die SiWa sehr gut an, berichtet Maurer: „Die Leute nehmen deren Präsenz nur positiv wahr, es stärkt ihr subjektives Sicherheitsgefühl.“ Vorstellbar sei, eine SiWa etwa zur Kontrolle des Krankenhausparks oder auch zur Unterstützung am Rande des Frühlingsfests einzusetzen. Wenn er sich demnächst bei Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) vorstellt, will Maurer ausdrücklich für die Einführung einer Sicherheitswacht werben.

Schmid zeigt sich auf Anfrage offen für den Vorstoß: „Ich persönlich habe eine Sympathie für das Konzept, wenn die Leute gut ausgebildet werden.“ Er werde das Thema bei Gelegenheit dem Gemeinderat vorlegen. Das Gremium sei zwar bisher in Sachen Sicherheitswacht unentschlossen gewesen, „aber offenbar gibt es vielfältige, neue Erfahrungswerte, die wir uns anhören sollten“. Die Sorge, dass nach Einführung einer SiWa reguläre Polizisten von einer Dienstelle abgezogen werden, sei unbegründet, betont Maurer. „Das höre ich oft, traf aber nie zu. Es wird deswegen kein Personal gekürzt.“

