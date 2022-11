Neuer Funkmast wird fast 50 Meter hoch

Nicht schön, aber notwendig: Funkmasten wie dieser ermöglichen die Kommunikation von Rettungsorganisationen wie Feuerwehr und Polizei. © dpa

Im Nordlandkreis gibt es zahlreiche Funklöcher. Vor allem für die Arbeit von Rettungskräften ist das problematisch. Deshalb sollen die Löcher jetzt gestopft werden: Mit einem fast 50 Meter hohen Funkmasten nördlich von Buch. Auch der Hackensee ist dann abgedeckt.

Holzkirchen – Wenn Rettungskräfte im Einsatz sind, ist der Kontakt zu den Kollegen oft lebenswichtig: Ein Sturz in unwegsamem Gebiet bei einem nächtlichen Rettungseinsatz kann schnell gefährlich werden, wenn die Retter keine Funkverbindung haben. Doch der Digitalfunk, über den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wie Polizei und Feuerwehren kommunizieren, weist erhebliche Funklöcher auf – auch der Nordlandkreis ist davon betroffen (siehe Text unten).

Abhilfe soll ein neuer Funkmasten in Buch auf Holzkirchner Flur schaffen, wie im Bauausschuss nun beschlossen wurde: Das Gremium gab sein Einverständnis zu dem Projekt, das vom Freistaat Bayern beantragt wurde und für das das Landeskriminalamt (LKA) zuständig ist. Damit wurde dem Ausbau des Digitalfunks im Landkreis Miesbach ein weiteres grünes Licht beschieden, nachdem sich bereits vergangenes Jahr ein weiterer Standort auf dem Gebiet der Gemeinde Warngau abgezeichnet hatte (wir berichteten).

Josef Walser, Leiter der Bauamt-Verwaltung, gab zu, dass der Funkmast mit etwas über 45 Metern „relativ groß“ wird. Dazu kommt ein vier Meter langer Aufsatz. Doch damit könne er ein großes Gebiet versorgen, „was notwendig ist“, so Walser weiter. Ein begehbarer Container für die Technik und eine Netzersatzanlage ergänzen den Funkmasten. Der geplante Standort liegt nördlich von Buch, am höchsten Punkt am Waldesrand. Ein einfacher Standort, befand Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Denn über einen Feldweg sei die Stelle bereits erschlossen.

Mit Sicherheit stelle er keine Schönheit dar, befand Gemeinderat Simon Ammer (SPD). „Wir müssen aber den Stand der Technik nutzen“, urteilte er und sprach sich für das Vorhaben aus.

Dem schloss sich Hubert Müller (FWG) an: „Und wenn der Hackensee abgedeckt ist, bin ich 100 Prozent dafür.“ Einen möglichen nächtlichen Einsatz am Hackensee nannte Sebastian Beil (CSU) bereits bei einer Sitzung im Mai 2021, um zu verdeutlichen, dass dieser ohne Funkverbindung gefährlich werden kann. Damals hatte sich in einer Anfrage Wolfgang Huber (SPD) kritisch geäußert und verlauten lassen, er finde es skandalös, dass „so etwas übergestülpt wird“.

Zum Bau des Funkmastens ist keine Baugenehmigung erforderlich, weil die „Leitung der Entwurfsarbeiten und der Bauüberwachung einer Baudienststelle des Landes übertragen wurde“, wie es in der jetzigen Beschlussvorlage heißt. Auch die eigentlich nötige Zustimmung durch die Regierung entfällt, weil der Holzkirchner Bauausschuss einstimmig sein Einverständnis gab.

Die gesetzlich notwendige Zustimmung der Nachbarn sowie die des Grundstückseigentümers liegt laut Walser vor.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist für dieses Vorhaben nicht vorgeschrieben. Hubers Aussagen von 2021 wurden damals von Robert Wiechmann (Grüne) und Beil scharf zurückgewiesen.

Von Andreas Wolkenstein

