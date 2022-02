Neuer Marktplatz bis Herbst 2025

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Das Wohnzimmer Holzkirchens: Der Marktplatz soll gemütlicher werden. Bei der Neugestaltung sollen alte Strukturen wie das Kriegerdenkmal (rechts) integriert werden. © Thomas Plettenberg

Holzkirchens Marktplatz soll schöner werden. Noch ist unklar, welches Gesicht er nach der Umgestaltung haben wird. Klar ist aber, dass die Maßnahmen bis Herbst 2025 abgeschlossen sein sollen. So sieht es der Zeitplan vor, den die Verwaltung jetzt im Orts- und Verkehrsplanungsausschuss vorgestellt hat.

Holzkirchen – Der Wunsch, dem Marktplatz mehr Aufenthaltsqualität zu verleihen, besteht schon lange. Bereits 2011 hatten sich Studenten der Hochschule Weihenstephan damit befasst. 2019 hatte die CSU einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat gestellt, und auch im Wahlkampf von Elisabeth Dasch (SPD) 2020 war der Marktplatz Thema. Jetzt aber wird es konkret: Die Verwaltung hat in der Sitzung des Orts- und Verkehrsplanungsausschuss am Donnerstagabend Zeitplan und Vorgehensweise präsentiert. „Wir wollen uns damit selbst an die Leine nehmen, um zügig durch diesen Prozess zu kommen“, sagt Bürgermeister Christoph Schmid (CSU).

Ein Parkhaus am Herdergarten? Oder ein Einkaufszentrum? Als Isabella Britze vom Bauamt anhand dieser – aus der Luft gegriffenen – Beispiele erklärt, dass ein Ideenwettbewerb Gestaltungsimpulse setzen soll, unterbricht Bürgermeister Christoph Schmid (CSU): „Es ist noch nicht an der Zeit, sich darüber zu unterhalten, wie der Marktplatz aussehen soll.“ Es gehe jetzt um die Umsetzung des Prozesses. Schmid ist bewusst, dass das Vorhaben auch Zündstoff hat. Schließlich berührt die Marktplatzgestaltung die Interessen vieler Akteure.

Nicht zuletzt aus diesem Grund soll vor der Auslobung des Ideen- und Realisierungswettbewerb ein Beteiligungsverfahren stattfinden. Es gibt Bürgern, Gemeinderäten, Fieranten des Grünen Markts, Einzelhändlern, Geschäftsleuten und weiteren Akteuren die Möglichkeit, sich mit ihren Bedürfnissen – und mit ihrer Kompetenz – einzubringen. Auch die Kirchenverwaltung kann und soll mitreden, da der Platz vor St. Laurentius kein gemeindlicher Grund ist.

Schon im Lauf dieses Frühlings und Sommers soll der Beteiligungsprozess stattfinden, damit im Herbst die Ergebnisse präsentierfähig sind. Die Gemeinde rechnet dafür mit Kosten in Höhe von circa 50 000 Euro. Wahrscheinlich begleiten Forscher des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik den Beteiligungsprozess im Rahmen eines Forschungsprojekts. Holzkirchen erhofft sich davon gewinnbringende Erkenntnisse.

Ebenfalls noch heuer ist der Beginn des Ideen- und Realisierungswettbewerb geplant, der 2023 abgeschlossen sein soll. Der kostet voraussichtlich 300 000 Euro. Für die Planung der Umsetzung kalkuliert die Gemeinde mit 260 000 Euro. Am teuersten wird der Umbau selbst mit schätzungsweise 1,8 Millionen Euro. Schmid betont: „Der Kostenansatz zeigt nur, wo die Reise hingehen könnte, er wird so nicht eintreten.“ Wie berichtet, unterstützt der Freistaat die Schönheitskur für den Marktplatz mit 150 000 Euro aus dem Sonderfonds „Innenstädte beleben“. Dadurch, so Schmid, sei der Druck im Kessel gestiegen, die Umgestaltung endlich anzupacken.

Noch ist nicht entschieden, welche Bereiche konkret neu gestaltet werden. Im Mittelpunkt steht der 4500 Quadratmeter große Marktplatz. Aber auch Herdergarten, Marienstraße und Münchner Straße finden Berücksichtigung. Die genauen Umgriffe sollen im Lauf des Verfahrens definiert werden. Auf Nachfrage von Torsten Hensel (FWG) stellt Schmid klar, dass die Nutzung des Bauhofareals an der Frühlingstraße nicht inbegriffen ist. „Das wäre eine städtebauliche Mammutaufgabe.“ Allerdings sollen die Wegebeziehungen zwischen Marktplatz und Bauhof berücksichtigt werden.

Am Ende soll der Marktplatz sich wie ein Ortskern anfühlen – gerade das sei es, was Holzkirchen fehlt. Zugleich bedürfe es weiter eines großen Platzes für das Frühlingsfest, wie die Verwaltung darlegt. Und es müsse eine Entscheidung zur langfristigen Parkplatzsituation an Marktplatz und Herdergarten getroffen werden. Das alles vor dem Hintergrund des Strukturwandels, den Schmid am Beispiel der drei nahe dem Marktplatz ansässigen Banken veranschaulicht. „Die haben vor sieben Jahren noch für Frequenz gesorgt, von der auch der Einzelhandel profitierte. Aber das ist heute nicht mehr so.“

