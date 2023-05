Holzkirchen: Realschule und Gymnasien mit Anmeldungen zufrieden - „Sind gut ausgestattet“

Von: Jonas Napiletzki

Die Oberland Realschule Holzkirchen rechnet mit exakt genauso vielen Fünftklässlern im neuen Schuljahr, wie es auch in diesem Jahr sind. © Thomas Plettenberg

Die Oberland Realschule und die Holzkirchner Gymnasien blicken optimistisch aufs nächste Schuljahr: Nach Abschluss der Anmeldungen scheinen die Schülerzahlen stabil zu bleiben.

Holzkirchen – Die beiden Gymnasien und die Realschule im Norden des Landkreises rechnen im kommenden Schuljahr mit kostanten bis steigenden Schülerzahlen. Auf einen zuletzt geburtenschwachen Jahrgang führt Axel Kisters, Schulleiter des Staatlichen Gymnasiums Holzkirchen, die steigende Entwicklung zurück. Er verzeichnet 125 Anmeldungen, womit „vier recht volle fünfte Klassen“ gebildet werden sollen.

Die Einschreibung selbst habe gut funktioniert, resümiert Kisters. So habe die Schule nur wenige Kinder, die nicht aus dem Landkreis kommen, abweisen müssen. Sie kommen nun an alternativen Schulen in ihrem Heimatlandkreis unter. Nach der Verabschiedung des Abiturjahrgangs mit 121 Schülern bleibe die Gesamtzahl mit rund 900 Schülern am Gymnasium fast stabil. Mit den vorhandenen Klassenzimmern sei das neue Jahr damit machbar, sagt Kisters. „Wir sind aber immer interessiert an weiteren Räumen und stehen dafür in Absprache mit dem Landratsamt.“ Etwas enger geht’s in der Turnhalle zu, die sich das Gymnasium mit der Fachoberschule teilt. „Das ist immer eine große Herausforderung“, sagt der Schulleiter. Für die Oberstufe gebe es auch am Freitagnachmittag Sportunterricht. „Es gibt Schlimmeres, aber auch Schöneres.“

Konstante Zahlen in Holzkirchen

Die Brückenklasse, die nach dem Gymnasium Tegernsee auch in Holzkirchen eingerichtet wurde, bleibe voraussichtlich bestehen – wobei die Koordination aber nicht der Schule unterliege, erklärt Kisters. Er betont jedoch, er sei froh über das große Engagement der Lehrer.

Naturgemäß konstant sind die Zahlen auch am Privatgymnasium Holzkirchen, das bis zur zwölften Jahrgangsstufe jeweils zwei Klassen á 26 Schülern beherbergt. Die Nachfrage sei groß, berichtet eine Mitarbeiterin des Sekretariats. Wie üblich, seien die 52 Plätze für die fünften Klassen bereits vergeben; einige weitere Interessenten stünden auf der Warteliste.

Unkompliziert lief auch die Anmeldung an der Oberland Realschule Holzkirchen ab. Schulleiter Joachim Fischer berichtet auf Nachfrage: „Es ist exakt wie letztes Jahr – fast eine Kopie.“ Erneut vier Eingangsklassen zwischen 25 und 30 Schülern kämen heuer zustande, die Gesamtzahl der Realschüler bemisst sich damit weiterhin auf rund 800.

Turnhalle frei für Real- und Grundschule

„Die große Unbekannte ist der Probeunterricht“, sagt Fischer. Immerhin eine Gruppe sei dazu angemeldet, weitere Schüler könnten also im August auf die Liste dazukommen. Die Räume für den Unterricht sind damit ausreichend: „Wir sind gut ausgestattet.“

Eine Brückenklasse mit Geflüchteten aus der Ukraine sei derzeit nicht im Gespräch, berichtet der Schulleiter. Sollten sich aber Gastschüler, die schon im Vorjahr eine Brückenklasse besucht hatten, bei der Oberland Realschule anmelden, stünde dem aus Sicht des Schulleiters nichts im Weg.

Alles nach Plan läuft auch in der erst kürzlich wiedereröffneten Turnhalle, die sich die Realschule mit der Quirin-Regler-Grundschule teilt (wir berichteten). „Sollte es zu keinem Wasserschaden kommen“, scherzt Fischer, „gibt’s keine Einschränkungen“. nap

Mit ungewöhnlicheren Anmeldezahlen starten zwei weiterführende Schulen in der Kreisstadt Miesbach ins neue Schuljahr.

