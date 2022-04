Während der ganzen Osterferien: Holzkirchner Ortseinfahrt komplett gesperrt

Von: Andreas Höger

Teilen

Baustelle am Ortseingang: Zwischen Aral-Tankstelle und der B 318 wird während der Osterferien eine Linksabbiegespur für das künftige Bauhof-Gelände eingebaut sowie der Fahrbahnbelag erneuert. © Thomas Plettenberg

Die direkte Zufahrt ins Ortszentrum Holzkirchen aus Richtung Osten ist seit Montagabend (11. April) gesperrt: Auf der B 13 wird eine Linksabbiegespur zum neuen Bauhof-Gelände eingebaut, um künftig Staus zu vermeiden.

Holzkirchen – Während der gesamten Osterferien (11. bis 22. April) bleibt eine wichtige Ortseinfahrt nach Holzkirchen geschlossen: Die Miesbacher Straße, mithin die B 13, ist zwischen der Aral-Tankstelle und dem Abzweig zum künftigen Bauhofgelände bei Marschall (Amalie-Hohenester-Weg) gesperrt.

Die Sperrung ist nötig, weil auf der B 13 – auf Höhe des künftigen Bauhof-Abzweigs – eine Linksabbiegespur und eine Querungshilfe zum Radweg auf der anderen Straßenseite eingebaut wird. Das Straßenbauamt Rosenheim hatte im Vorfeld der von der Marktgemeinde geplanten Bauhof-Verlagerung auf die beiden Maßnahmen bestanden. So sollen Staus auf der B 13 vermieden werden, falls Linksabbieger aufgrund des im Gegenverkehrs warten müssen; zudem können Fußgänger und Radler sicherer die Straßenseite wechseln.

Wie Rathaus-Sprecherin Sissina Osorio Lamorú auf Anfrage mitteilt, hängt sich das Straßenbauamt selber an die Baustelle dran. Im Zuge der Arbeiten wird auf einer Länge von knapp 500 Metern auch gleich die Fahrbahn der B 13 erneuert. Der neue Asphalt soll am 21. April aufgezogen werden. Am letzten Ferientag (22. April) sind Restarbeiten und Markierungen geplant, ehe um 17 Uhr die Sperrung aufgehoben wird.

Weitere Ferien-Baustellen in Rosenheimer Straße und Baumgartenstraße

Umgeleitet wird der Verkehr großräumig über die Tegernseer Straße (St 2573) und die B 318 sowie über die Nordspange (MB 9) und die Rosenheimer Straße (MB 4). Auf der Rosenheimer Straße ist jedoch während der Osterferien auch mit Behinderungen zu rechnen. Die Gemeindewerke verlegen dort (Hausnummer 5 bis 7) Versorgungsleitungen, die Straße ist laut Ankündigung bis 24. April (18 Uhr) halbseitig gesperrt.

Eine weitere Ferien-Baustelle gibt es in der Baumgartenstraße: Im Vorgriff auf den Neubau der Mittelschule Holzkirchen wird in der Baumgartenstraße zwischen Batusa und Schule das Kopfsteinpflaster ausgebaut und dieses Teilstück ebenfalls asphaltiert. Die Arbeiten finden nach Mitteilung der Gemeindeverwaltung während der Osterferien statt. Spätestens am Sonntag, 24. April, soll die Straße wieder offen sein.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.