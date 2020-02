Ampeln bleiben nachts außer Betrieb

Mehr Sicherheit für Fußgänger an der Münchner Straße. Unter diesem Motto wurde geprüft, ob die Ampel am Oskar-von-Miller-Platz auch nachts anbleiben sollte.

Holzkirchen – Fußgänger gelten gemeinhin als die schwächsten Verkehrsteilnehmer, bei einem Unfall gibt es keine Knautschzone. Und einen Helm tragen sie normalerweise auch nicht. Deshalb liegt auf ihnen beim Verkehr ein besonderes Augenmerk. Sebastian Franz (CSU) hatte im vergangenen Jahr bereits beantragt, zu prüfen, ob die Ampelschaltungen entlang der Münchner Straße auf 24 Stunden ausgedehnt werden könnte. Am Oskar-von-Miller-Platz ist das aber offenbar keine Option, wie Johann Bachhuber vom Ordnungsamt jetzt im Verkehrsausschuss des Gemeinderats erklärte.

Die Polizei habe auf Anfrage mitgeteilt, dass sich seit 2015 insgesamt acht Unfälle nach der Ampelabschaltung um 22 Uhr ereignet hätten. Davon sei aber lediglich einer auf das fehlende Lichtsignal zurückzuführen. Deshalb sei aus Sicht der Polizei eine Ausweitung der Ampelzeit nicht erforderlich. Das sehe auch das Landratsamt Miesbach als zuständige Behörde so. Der Sicherheitsgewinn bei dem verhältnismäßig geringen nächtlichen Verkehr stehe in keinem Verhältnis zu den zusätzlichen Belastungen an Lärm und Feinstaub bei längeren Standlaufzeiten der Autos.

Geschwindigkeitsmessungen sind geplant

Mit dieser Antwort war Sebastian Franz nicht wirklich zufrieden. Ihm sei es nicht nur um den Oskar-von-Miller-Platz gegangen, sondern auch um andere Kreuzungen an der Münchner Straße, etwa am Marktplatz. „Ich sehe, dass es dort zu hohen Geschwindigkeiten kommt“, sagte er. Und Ampeln seien einfach die sichersten Möglichkeiten für Fußgänger, weitgehend gefahrlos über die Straße zu kommen.

Beim Thema Geschwindigkeit war Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) auf Linie mit seinem Parteikollegen. Es sei bereits geplant, Messanlagen mit Geschwindigkeitsanzeigen am Oskar-von-Miller-Platz zu installieren.

Simon Ammer (SPD) regte an, dass man die Ampeln für den nächtlichen Betrieb mit einer Druckfunktion aktivieren könnte. Diese Option will Löwis noch einmal beim zuständigen Landratsamt anfragen, machte aber klar, dass die Gemeinde entlang der Staatsstraße über keine eigene Handlungsmöglichkeit verfügt: „Wir haben da null Zugriff.“