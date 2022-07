Geduldsprobe in Sommerferien: Oskar-von-Miller-Platz vier Wochen für Autos gesperrt

Von: Andreas Höger

Bald Baustelle: Weil die Gemeindewerke Holzkirchen ein Stromkabel zu verlegen haben, muss der Oskar-von-Miller-Platz während der Sommerferien für motorisierten Verkehr gesperrt werden. © sts

In der Sommerferien erwartet Autofahrer in Holzkirchen eine Geduldsprobe: Der Oskar-von-Miller-Platz, eine wichtige Verkehrs-Drehscheibe, wird vier Wochen gesperrt. Die Gemeindewerke müssen dort ein Stromkabel verlegen.

Holzkirchen – Eine wichtige Verkehrs-Drehscheibe im Holzkirchner Ortskern wird während der Sommerferien zur Baustelle: Am und über den Oskar-von-Miller-Platz verlegen die Gemeindewerke neue Stromleitungen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, müssen Autofahrer ab Montag, 1. August, bis einschließlich Sonntag, 28. August, mit Vollsperrungen rechnen. „Es wird vermutlich nicht immer der ganze Platz in alle Richtungen gesperrt sein“, sagt Albert Götz, Chef der Gemeindewerke, auf Anfrage. Besonders in Richtung Rosenheimer Straße sei die Kreuzung aber vermutlich längere Zeit nicht nutzbar.

Nötig ist die Sperrung, weil eine Stromtrasse, die bisher von der Baumgartenstraße kommt und in Richtung Münchner Straße abbiegt, über den Platz gezogen werden muss. Laut Götz handelt es sich um eine Hauptleitung (20 000 Volt Mittelspannung). Erschlossen werden insbesondere die jüngst zwischen Rosenheimer Straße und Friedhof entstandenen Neubauten. Dort platzierten die Gemeindewerke ein neues Trafo-Häuschen, das jetzt in die Haupt-Ringleitung eingefädelt werden soll.

Um den neuen Kabelstrang zu verlegen, muss ein Graben aufgerissen werden, der über den Platz bis zum Trafohäuschen an den Neubauten führt. Theoretisch hätte eine halbseitige Sperrung auch gereicht, sagt Götz. „Aber dann dauern die Arbeiten in der Regel doppelt so lange.“

Teilverbindungen der Kreuzung sind teilweise noch befahrbar

Umgeleitet wird der Verkehr aus Richtung Süden (Tölzer Straße), der in Richtung Bahnhof will, über Holzstraße, Baumgartenstraße und Roggersdorfer Straße. Oder man gelangt über die Frühlingstraße zur Rosenheimer Straße, biegt rechts ab und fährt in Richtung HEP-Kreisel. Die Umleitungen funktionieren auch umgekehrt – mit Ausnahme der Einbahnstraßen-Passage in der Frühlingstraße, die sich über die kleine Marienstraße umgehen lässt.

„Wir empfehlen dringend, der Baustelle am Oskar-von-Miller-Platz großräumig auszuweichen“, sagt Götz. Je nach Baufortschritt werde man versuchen, Teilverbindungen so lange wie möglich offen zu halten. Zeitweise müsse jedoch mit Vollsperrungen gerechnet werden.

Anlieger sind laut Pressemitteilung bereits informiert, dass Zufahrten zu unmittelbar umliegenden Grundstücken zeitweise blockiert sein können. Immerhin begrenzt nutzbar sind demnach die Gehwege in den betreffenden Abschnitten. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle über den Oskar-von-Miller-Platz passieren. Die Gemeindewerke seien bemüht, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten, versichert Götz. „Ich hoffe, dass wir für die Arbeiten nicht die ganzen vier Wochen brauchen.“

Unweit des Oskar-von-Miller-Platzes erwarten Autofahrer in den Sommerferien weitere Behinderungen. Wie Götz erklärt, sind im Vorfeld der Abbrucharbeiten an der Mittelschule (Baumgartenstraße/Säggasse) Versorgungsleitungen neu zu verlegen. „Das muss während der Sommerferien passieren“, betont Götz. Geplant seien Teil-Sperrungen der Straßen.

