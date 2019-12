Last-Minute-Geschenk: Spezielle Wünsche kurz vor der Bescherung

Last-Minute-Geschenke gehören zum Spezialgebiet der Holzkirchner Parfümerie Wiedemann. Heiligabend im Laden ist ganz besonders, verrät Filialleiterin Karo Morawskyi im Interview. Besonders entspannt.

Holzkirchen – Sie kennt ihre Pappenheimer: Seit fast 20 Jahren leitet Karo Morawskyi die Parfümerie am Oskar-von-Miller-Platz. Ungezählte Düfte hat die 54-jährige Weyarnerin schon an Frau und Mann gebracht, besonders gut läuft’s im Weihnachtsgeschäft. Sechs Mitarbeiterinnen stehen ihr zur Seite, außerdem regelmäßig zwei „Packengel“.

Kulminiert der Ansturm heute an Heiligabend? Halten die Nerven angesichts des zu erwartenden Andrangs von Last-Minute-Käufern? Mehrere Anrufe sind nötig, um die „Herrin der Düfte“ ans Telefon zu bekommen. Dauernd im Kundengespräch. Schließlich der Rückruf – und Überraschung: Die Dame ist tiefenentspannt.

Frau Morawskyi, erwarten Sie an Heiligabend viele Verzweifelte, die dringend ein Geschenk brauchen?

Natürlich, da wird’s wieder rundgehen. Letztes Jahr war’s ein bisserl weniger, liegt vielleicht an der Online-Konkurrenz. Aber klar, Heiligabend ist speziell, einer der schönsten Arbeitstage überhaupt.

Also nicht stressig?

Wir lieben die Weihnachtszeit, alle sind gut drauf, besonders an Heiligabend. Vom Team will niemand frei haben, jeder will im Laden sein. Ich sag’ Ihnen was: Auch die Kunden sind völlig entspannt. Von 200 ist mal eine dabei, die gestresst wirkt. Aber die kriegen wir dann auch schnell runter.

Und das geht wie?

Bei uns gibt’s Plätzchen, gebacken von meiner Schwester, es wird nett geratscht, wir trinken Prosecco.

Es sind doch vor allem Männer, denen Heiligabend plötzlich einfällt, dass Bescherung angesagt ist und die Liebste gewisse Erwartungen hegt.

Stimmt, die meisten Frauen sind besser organisiert. Aber die Last-Minute-Männer sind in der Regel auch sehr entspannt. Man ratscht und trinkt was.

Auch Prosecco? Oder gibt’s kühles Bier?

Nein, kein Bier. Aber das wär vielleicht mal was. Warum nicht?

Was sind denn die Last-Minute-Bestseller?

Alles, was wir schon festlich eingepackt haben. Wir haben zum Beispiel Sets, etwa mit Badeschaum und Bodylotion. Schaut gut aus, man muss nicht lange nachdenken – da greifen Männer gerne zu. Es gibt aber schon auch Kunden, die ganz spezielle Wünsche haben.

Jetzt wird’s interessant.

Manche schenken ihren Frauen roten Lippenstift und roten Nagellack. Rot ist die Farbe Weihnachtens und die Farbe der Freude. Finde ich schön. Und oft kennen wir die Frauen ja, die da beschenkt werden sollen, da können wir ganz gute Tipps geben.

Spielt der Preis für Last-Minute-Käufer überhaupt noch eine Rolle?

Die wollen ihren Frauen eine Freude machen, da schaut man doch nicht aufs Geld.

Werden an Heiligabend noch viele Parfüms verkauft?

Oh ja, jede Frau freut sich über einen schönen Duft.

Welche Düfte sind denn aktuell so angesagt?

Für Frauen nach wie vor Chanel No. 5 oder „Chance“. Oder „Joy“ von Dior, wie der Name schon sagt: Verbreitet Freude und gute Laune. Für Herren das neue „Sauvage“ von Dior. Sehr männlich, erotisch, kraftvoll. Dieser Filmpirat macht dafür Werbung.

Filmpirat?

Ja, der. . . . wie heißt er denn? (fragt Kollegin). Klar, Johnny Depp. Leider hat der an Heiligabend noch nicht bei uns vorbeigeschaut.

Zum Schluss bitte einen Tipp: Welchen Fehler sollten Last-Minute-Käufer unbedingt vermeiden?

Die Geschenke verwechseln oder die falschen mitnehmen. Ich hatte mal den Fall, dass eine beschenkte Dame abends ein Aftershave ausgepackt hat und ein beschenkter Herr einen Damenduft. Ach ja, bitte die EC-Karte mitnehmen und auch bezahlen. Letztes Jahr habe ich vor lauter Ratschen und Plätzchen vergessen, einen Stammkunden zu kassieren.

Und der ist dann einfach so gegangen?

Und kurz darauf wiedergekommen. Mir war’s schon etwas peinlich, aber das zeigt, wie wir uns auf unsere Stammkunden verlassen können, auch an Heiligabend.