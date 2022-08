Holzkirchen: Plakataktion soll Geschäfte unterstützen

Von: Katrin Hager

Teilen

Holzkirchen: Plakataktion soll Geschäfte unterstützen © THOMAS PLETTENBERG

Die Standortförderung Holzkirchen unterstützt Gewerbetreibende am für den Kraftverkehr voll gesperrten Oskar-von-Miller-Platz mit einer Plakataktion.

Seit Montag ist der Oskar-von-Miller-Platz in Holzkirchen aufgrund von Bauarbeiten für den Kraftverkehr vollgesperrt. Die Gewerbetreibenden und Einzelhändler, die alle weiter zu Fuß etwa von den Parkplätzen am Herdergarten aus oder mit dem Rad erreichbar sind, bekommen nun Unterstützung von der Marktgemeinde: In Anlehnung an „Daheim einkaufen“ hat die Standortförderung eine Plakataktion ins Leben gerufen.

Die aktuelle Situation sei für Anwohner, Verkehrsteilnehmer und Einzelhändler anstrengend, erklärt Standortförderin Eva-Maria Schmitz. „Wir hoffen, dass die Bauarbeiten schnell beendet und die Straßen wieder zügig für den Verkehr freigegeben werden können.“ Einige der Geschäfte haben Sommerrabatte im Angebot. Auch der Ortsbus ist auf allen Linien weiter unterwegs, allerdings kann es zu Verspätungen kommen.