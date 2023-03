Holzkirchen plant neue Solaranlagensatzung

In Holzkirchen bald unzulässig? Der Entwurf der neuen Solaranlagensatzung erlaubt Solaranlagen an Balkonen nur, wenn sie an der Brüstung anliegen. Der Gemeinderat hat dem Entwurf aber noch nicht zugestimmt. © dpa

Solaranlagen boomen. Damit Holzkirchner diese künftig unkomplizierter installieren können, hat die Gemeinde ihre Satzung überarbeitet. Der Entwurf hat beim Bauausschuss nicht gerade Jubelstürme ausgelöst. Viele Mitglieder hätten sich eine liberalere Fassung gewünscht.

Holzkirchen – Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Auch beim Entwurf der neuen Solaranlagensatzung, den die Verwaltung am Donnerstag dem Bauausschuss vorgestellt hat. Demnach sollen Solaranlagen (Photovoltaik und Solarthermie) auf allen Dächern von Haupt- und Nebengebäuden, Garagen und Carports zulässig sein.

Doch – obacht – jetzt wird’s knifflig: Eine Aufständerung der Anlagen ist bei Nebengebäuden nur erlaubt, wenn sie ein Flachdach haben, im Gegensatz zu Hauptgebäuden, die auch bei geneigten Dächern aufständern dürfen. Aber nur, wenn die Aufständerung parallel zur Firstrichtung und zum Dachgefälle erfolgt und den First nicht überragt. Soweit Paragraf zwei des Satzungsentwurfs. Es folgen fünf weitere, die Anlagen an Fassaden, Einfriedungen, Balkonen und in Gärten regeln.

Dass Solaranlagen an Fassaden unzulässig sein sollen –außer es handelt sich um eine Gewerbeimmobilie – war der Punkt, der am meisten Kritik auslöste: „Ich finde nicht, dass Gewerbeimmobilien ein Monopol auf Elemente an der Fassade haben“, sagte Moritz Remuta (Grüne). „Da hätten wir schon liberaler sein können.“ Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) erklärte, dass es bei Gewerbeimmobilien gelungene Beispiele gebe, im Gegensatz zum Wohnungsbau. Dem entgegnete Martin Taubenberger (FWG): „Es ist Geschmackssache, ob ein Haus schön ist oder nicht. Wir wollen das nicht beurteilen.“ Seine Fraktion hätte am liebsten ganz auf eine Solaranlagensatzung verzichtet, wie Hubert Müller auf Nachfrage erklärte: „Dann würde es in der Verantwortung der Bürger und Architekten liegen.“ Eine Satzung bedeute unnötigen Verwaltungsaufwand. „Und am Ende hält sich dann doch keiner daran“, so Müller.

Wolfgang Huber (SPD) sagte: „Unsere Fraktion bedauert, dass an Fassaden keine Anlagen möglich sein sollen. Albert Kraml (CSU) äußerte sich ebenfalls kritisch: „Das Einzige, was mir an Entwurf nicht gefällt, ist das Verbot von Anlagen an der Fassade.“

Überrascht von so viel fraktionsübergreifender Ablehnung, schlug Remuta vor, den Fassaden-Paragrafen zu streichen: „Ich wusste ja gar nicht, dass ihr auch dagegen seid!“, adressierte er an FWG und CSU. Martina Schweighofer (CSU) stellte umgehend klar, dass Kraml seine persönliche Meinung vertrete – nicht die der Fraktion.

Hintergrund des geplanten Neuerlasses ist die Energiekrise: „Angesichts der aktuellen Entwicklungen haben wir Überarbeitungsbedarf“, so Schmid. Ob der Entwurf die Installation von Solaranlagen für die Bürger tatsächlich vereinfacht, ist fraglich: Abgesehen von der Möglichkeit, auf geneigten Hauptgebäude-Dächern aufzuständern (bisher verboten), bringt der Entwurf nicht weniger Verbote, sondern mehr. Solaranlagen an Fassaden zum Beispiel sind in der aktuellen Satzung nicht geregelt – und somit laut Bayerischer Bauordnung genehmigungsfrei, vorausgesetzt, sie erfüllen Vorschriften, etwa zum Brandschutz. Das legt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage selbst dar. Nicht zuletzt wegen des nachbarschaftlichen Friedens aber brauche es eine Satzung, so Josef Walser, Leiter der Bauamt-Verwaltung.

Schmid betonte: „Das Rathaus hat bisher keine einzige Anlage behindert oder sanktioniert. Ich rate, sich vor der Installation mit den Nachbarn zu verständigen.“ Die Satzung sei auch nicht in Stein gemeißelt. Mit diesem Argument brachte Schmid den Ausschuss doch dazu, sich hinter den Entwurf zu stellen – „mit einer verdrückten Träne“, so Remuta. Rechtskräftig wird er erst, wenn der Gemeinderat zustimmt.