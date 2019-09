Holzkirchen: Polizei meldet vier Verbrechen, bittet um Hilfe

In und um Holzkirchen sind in den vergangenen Tagen gleich vier Verbrechen geschehen. Unter anderem wurden ein Fahrrad und ein Geldbeutel gestohlen. Die Polizei bittet um Hilfe.

Holzkirchen - In und um Holzkirchen sind in den vergangenen Tagen gleich vier Verbrechen geschehen. Unter anderem wurden ein Fahrrad und ein Geldbeutel gestohlen. Die Polizei bittet um Hilfe.

Holzkirchen: Unfallflucht in der Tiefgarage

Rund 1000 Euro Schaden hat ein unbekannter Fahrer an einem schwarzen Fiat 500 hinterlassen, der zwischen Montag voriger Woche und diesem Dienstag in der Tiefgarage an der Hafnerstraße geparkt war. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Wagen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher beging Unfallflucht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise: Telefon 0 80 24 / 9 07 40.

Großseeham – Geldbeutel aus Wohnwagen gestohlen

Am Campingplatz in Großseeham ist am Montag eine Geldbörse gestohlen worden. Der Besitzer, ein Münchner (82), hatte das Portemonnaie laut Polizeibericht ab 10 Uhr in seinem versperrten Wohnwagen liegen gelassen, der als Dauercamper auf dem Platz am Seehamer See steht. Um 14 Uhr entdeckte der 82-Jährige allerdings, dass der Geldbeutel fehlt – samt Inhalt: neben Ausweispapieren auch ein hoher Bargeldbetrag. Wer Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 0 80 24 / 9 07 40.

Otterfing: Ehrliche Finderin rettet Handtasche

Eine ehrliche Otterfingerin hat dafür gesorgt, dass eine Frau ihre verlorene Handtasche samt Portemonnaie mit höherem Bargeldbetrag, Papieren und diversen Utensilien komplett wiederbekommt. Die 43-Jährige entdeckte am Dienstag an der Otterfinger Schimmelgasse die Tasche, deren Inhalt über die Straße verteilt war, sammelte alles ein und informierte die Polizei. Anhand der Dokumente wurde die Besitzerin gefunden: Die Handtasche war laut Polizei „unbemerkt während der Fahrt aus dem Pkw gefallen“.

Holzkirchen: Fahrrad gestohlen

Einer Holzkirchnerin (35) ist am Dienstag am Bahnhof in Holzkirchen ihr Fahrrad gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau das schwarz-grüne Fahrrad der Marke Kalkhoff, Typ Voyager, gegen 7.20 Uhr am nordwestlichen Fahrradabstellplatz des Bahnhofes abgestellt und versperrt. Als sie gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, war das Radl weg – nur das durchgeschnittene Fahrradschloss lag noch da. Den Wert des Fahrrads gibt die Polizei mit geschätzt 200 Euro an. Sie sucht Zeugen: Telefon 0 80 24 / 9 07 40.



