Holzkirchen: Polizei stoppt zwei betrunkene Autofahrer

Von: Jonas Napiletzki

Die Polizei Holzkirchen stoppte zwei Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag - beide waren betrunken. (Symbolbild) © Friso Gentsch

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei Holzkirchen gleich zwei Autofahrer erwischt, die sich betrunken hinters Steuer gesetzt hatten.

Holzkirchen - Der erste Vorfall, wie die Polizei Holzkirchen berichtet, ereignete sich am frühen Freitagabend, 22. April, gegen 21.25 Uhr an der Tölzer Straße am Holzkirchner Ortsausgang in Richtung Großhartpenning. Eine Streifenbesatzung habe dabei einen 46-jährigen Schaftlacher in dessen Audi angehalten, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Weiterfahrt gestoppt: Polizei zieht zwei Autofahrer aus dem Verkehr

„Da bei dem Probanden deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt.“ Dieser habe einen Wert jenseits der 0,5-Promille-Grenze ergeben. Der Schaftlacher durfte nicht mehr weiterfahren. Auf der Polizeiinspektion sei ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt worden.

Gut dreieinhalb Stunden später, gegen 00.05 Uhr, erwischte die Streifenbesatzung an der Heignkamer Straße einen 28-jährigen Valleyer, der offenbar den gleichen Fehler begangen hatte: Er war mit seinem Mercedes-Transporter mit über 0,5 Promille Atemalkohol unterwegs. „Die Weiterfahrt des Valleyers wurde ebenfalls durch Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels unterbunden.“ Auch der 28-Jährige wurde auf der Dienststelle einem gerichtsverwertbareren Atemalkoholtest unterzogen.

Geldstrafe, zwei Punkte und Fahrverbot kassiert

Beide Fahrzeugführer erwarten nun ein Bußgeld von jeweils 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

An der Tölzer Straße werden immer wieder betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

