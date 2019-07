Zu schnell und zu laut: Polizei nimmt Motorräder ins Visier 

Motorradfahrer müssen im Juli mit verstärktem Interesse der Holzkirchner Polizei rechnen. Dabei geht es nicht nur darum, Raser zu erwischen.

Holzkirchen - Sie machen Spaß, können aber auch kräftig auf den Wecker gehen: Motorräder sind ein schönes Hobby, doch manche Fahrer kennen ihre Grenzen nicht. Zweirad-Raser gefährden sich und andere, laut aufheulende Motoren strapazieren die Nerven von Straßenanwohnern.

Die Holzkirchner Polizei will in diesem Monat ein Zeichen setzen. Schwerpunktkontrollen widmen sich gezielt der Zweirad-Gemeinde. Eine erste Aktion fand am vergangenen Samstag (6. Juli) von 10 bis 14 Uhr am nördlichen Holzkirchner Ortseingang statt, am sogenannten McDonalds-Kreisel (Staatsstraße 2573).

Bei schönstem Ausflugswetter hielten die Holzkirchner Beamten in den vier Stunden insgesamt 37 Krafträder an. Elf Maschinen wurden dabei bemängelt und müssen erneut und dann vorschriftsmäßig in der Holzkirchner Inspektion vorfahren.

Zehn Fahrer waren zu schnell, zwei weitere bekamen zudem Anzeigen, weil die Reifen ihrer Maschinen kaum mehr nennenswertes Profil aufwiesen (weniger als 1,6 Millimeter).

Wie die Holzkirchner Polizei ankündigt, werden im Juli noch weitere Schwerpunktkontrollen folgen. Da Motorradfahrer immer wieder in oft schwerwiegende Verkehrsunfälle verwickelt sind, sollen die Kontrollen vor allen Dingen die Sicherheit der Motorradfahrer verbessern.

Zudem hören die Beamten genau hin, wie laut die Maschinen sind, um zu verhindern, dass frisierte Feuerstühle überbordende Lärmbelästigungen für Anwohner verursachen. In diesem Zusammenhang werden bei diesen Schwerpunkt-Kontrollen auch Tempomessungen durchgeführt.

