Psychologin erklärt: So klappt es mit den guten Vorsätzen für 2019

Neues Jahr, neue Vorsätze - doch die wenigsten halten lange durch. Eine Psychologin verrät im Interview, wie es doch klappt mit weniger rauchen und mehr Sport.

Holzkirchen – Mehr Sport, weniger rauchen, gesünder essen: Der Start ins neue Jahr bringt die immer gleiche Liste an guten Vorsätzen mit sich. Ein ewiges Ritual, das meist nicht von Dauer ist. Laut einer Forsa-Umfrage verwirft etwa die Hälfte der Deutschen ihre Vorsätze innerhalb der ersten vier Monate. Wie man die gesteckten Ziele erreicht, ohne vorzeitig hinzuschmeißen, erklärt Psychologin Dr. Denise Beckmann aus Holzkirchen. Ein Gespräch über Nicht-Vorsätze, ein Spaziergang als Zigarettenersatz und manipulative Streicheleinheiten für den inneren Schweinehund.

Frau Beckmann, was halten Sie als Psychologin von den immer wiederkehrenden Neujahrsvorsätzen?

Prinzipiell ist es immer gut, Ziele zu haben – wenn sie vom Inhalt so gewählt sind, dass sie auch zu dem passen, was ich wirklich will.

Hört sich leicht an, die Umsetzung ist es meist ja nicht. Stichwort: nicht mehr rauchen.

(lacht) Nein, leider nicht. Beim „nicht mehr rauchen“, beim Aufhören, etwas zu tun, handelt es sich um Negativ-Ziele. Diese bieten keine Alternative, was ich stattdessen tun kann. Wie in der Sportpsychologie rate ich dazu, sich positive Ziele zu setzen. Wenn das Verlangen nach einer Zigarette aufkommt, kann ich ab sofort eine Runde spazieren gehen oder ich nehme mir einen Kaugummi. Ich muss hinterfragen, was eigentlich dahinter steckt. Brauche ich eine Pause? Und wie kann ich diese anders gestalten, sodass mir das Rauchen nicht fehlt.

Das setzt voraus, dass derjenige sich vorab damit auseinandersetzt, warum er das tut, was er künftig nicht mehr tun will.

Genau. Es geht darum, sich Ziele zu suchen, die realistisch sind. Sie dürfen herausfordernd sein, aber sie müssen zu mir passen, zu meinen Bedürfnissen. Sonst bleibt es beim Lippenbekenntnis. Ich muss mir etwa eine Sportart suchen, die mir Spaß macht. Ich bin ein Jogging-Muffel. Da wüsste ich, ich mach’ das drei Wochen, dann ist Schluss.

Und wie treibe ich letztlich tatsächlich „mehr Sport“?

Erst mal ist das zu unkonkret. „Ich mache mehr Sport“ oder „wir treffen uns mal“, das kennen wir alle. Wir wissen aber auch alle, das wird nicht passieren. Je spezifischer ich ein Ziel formuliere, desto wahrscheinlicher ist seine Umsetzung.

Was raten Sie also?

Festlegen: Ab nächster Woche gehe ich dreimal an dem und dem Tag für eine Stunde ins Fitnessstudio – und heute melde ich mich an. Am besten verabrede ich mich mit einem Freund, trage die Termine im Kalender ein. Dann spielt auch eine soziale Komponente mit rein. So ist der Zug hinzugehen größer.

Und es hindert einen daran, den inneren Schweinehunde zu manipulieren, indem man sagt, „Ach, ich gehe morgen trainieren“ – und somit habe ich theoretisch ja heute schon was getan.

Richtig. Wenn unser innerer Schweinehund, dieses mystische Wesen, das jeder kennt, laut wird, hilft es, sich zu fragen, warum man eigentlich angefangen hat. Wenn man sich seine Ziele und das, was positiv damit verbunden ist, vor Augen führt, zieht das meist.

Lieber ein großes Ziel oder viele kleine?

Ein realistisches Ziel. Es darf wie gesagt herausfordernd sein. Aber zu sagen, ich nehme fünf Kilo in einer Woche ab, ist nicht nur unrealistisch, sondern auch gesundheitsschädlich. Gerne ein großes Ziel, das aber in kleineren Etappen erreicht wird. Den Mount Everest besteigt man nicht in einem Sprung. Also: lieber in einer Woche ein halbes Kilo, die nächsten Monate dann weitere kleinere Kilo-Etappen. Und das mache ich durch eine Veränderung der Lebensweise, durch mehr sportliche Aktivitäten – die ich wiederum konkret ausformuliere: Was mache ich mit wem wie lange wo.

Wie verhindere ich, dass die guten Vorsätze in Stress und Zwang ausarten, wenn ich solche konkreten Ziele formuliere?

Nehmen wir eine Laufgruppe, was ja prinzipiell gut ist, weil ich einen höheren Anreiz habe mitzugehen, da die anderen ja auf mich warten. Wenn ich aber merke, die sind zu schnell für mich, bloß nicht mit hetzen, sondern in sich reinhören, was der Körper braucht, und zur Not sagen: Ich suche mir eine andere Gruppe. Sonst überschreite ich eine Grenze und das ist nicht Sinn der Sache.

Warum klammern sich so viele immer wieder an den Jahreswechsel?

Es ist einfach ein schöner Anlass, ein Resümee zu ziehen: Was war gut? Was möchte ich verändern? Ich empfehle allerdings, dieses Fazit häufiger zu ziehen. Das sollte und kann ich immer wieder machen, losgelöst vom Jahreswechsel. Wir sind sehr darauf fokussiert, was wir zu tun haben, auf das, was wir denken, das andere von uns wollen. Da tut es gut, sich bewusst hinzusetzen und innezuhalten, um sich zu hinterfragen, was sind denn meine Bedürfnisse, bin ich zufrieden mit meinem Leben?

Und was sind Ihre Vorsätze für 2019?

Bewusst Zeit mit meiner fünfjährigen Tochter verbringen. Und bewusst heißt konkret, ohne Nebentätigkeiten wie E-Mails checken.

