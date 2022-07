Holzkirchen: Radfahrer bei Unfall an Ampel verletzt

Von: Katrin Hager

Teilen

Mit dem Krankenwagen wurde ein Holzkirchner Radfahrer abgeholt, der bei einem Unfall auf Höhe des Holzkirchner Bahnhofs verletzt worden war (Symbolbild). © dpa

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer aus Holzkirchen am Mittwoch bei einem Unfall auf der Münchner Straße in Holzkirchen erlitten. Er stürzte, nachdem ihn ein Motorradfahrer touchiert hatte.

Holzkirchen – Wie die Polizei berichtet, hatte sich ein Motorradfahrer (21) aus Otterfing am Mittwochabend gegen 19.05 Uhr an der roten Ampel an der Einmündung der St.-Josef-Straße links an den warteten Autos vorbeigeschlängelt und scherte vor den Pkw wieder ein, um ebenfalls an der roten Ampel zu warten. Die Rotphase wollte ein Radfahrer derweil nutzen, um vom Bahnhofsplatz kommend in die Münchner Straße einzubiegen.

Wie die Polizei meldet, fuhr der 26-Jährige aus Holzkirchen dabei jedoch zu langsam an, sodass der Motorradfahrer ihn touchierte, als er beim Umschalten der Ampel auf Grün zügig losfuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der Holzkirchner wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 900 Euro.

ag