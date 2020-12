Holzkirchen: Rathaus-Stellen auf den Prüfstand stellen

Wie viele Stellen braucht‘s für die Holzkirchner Gemeindeverwaltung? Das will die FWG-Fraktion auf den Prüfstand stellen.

Holzkirchen – Torsten Hensel (FWG) weiß, dass es im Holzkirchner Rathaus viel zu tun gibt. „Man braucht Ressourcen und genug Mitarbeiter, um die vielen Aufgaben zu bewältigen“, sagt er. Trotzdem sollte man genauer hinschauen und prüfen, was nötig ist oder was Priorität hat.

Im Namen der FWG haben Fraktionsvorsitzender Hensel und dessen Stellvertreterin Birgit Eibl nun einen Antrag im Hauptausschuss vorgelegt. Demnach möge die Verwaltung dem Gremium schriftlich erläutern, wie – in Hinblick auf die Vorbereitung der anstehenden Haushaltsplanungen – die Personalsituation im Rathaus aussehe. Laut Haushaltsplan 2020 seien aktuell 20 Stellen unbesetzt, so die FWG. Die Fraktion möchte daher wissen, seit welchem Zeitpunkt sie vakant sind und was zur Besetzung der freien Stellen in jüngster Vergangenheit unternommen wurde.

Außerdem fordert die FWG, dass die Gemeinde prüfe, auf welche Stellen man eventuell verzichten könne, erklärt Hensel auf Nachfrage. „Gerade, wenn sie schon seit mehreren Jahren unbesetzt sind.“ Möglicherweise hätten sich ja die Schwerpunkte auf andere Bereiche verlagert.

Die FWG begründet ihren Antrag folgendermaßen: „Die finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise und die nicht absehbaren Auswirkungen auf den Haushalt in den kommenden Jahren erfordern unseres Erachtens bereits heute vorbereitende Maßnahmen“, heißt es in dem Schreiben. Für die vielschichtigen gemeindlichen Aufgaben und die Umsetzung der beauftragten Projekte – wie des Sportentwicklungsplans und des Förderprojekts „Sauber unterwegs in Holzkirchen“ – „benötigen wir personelle und finanzielle Ressourcen“.

Man brauche daher Vorschläge, wo Aufgaben für die Verwaltung wegfallen oder angepasst werden können. Um diese dem Gemeinderat gerade in Hinblick auf die Haushaltsplanungen zur Entscheidung vorzulegen.

„Wir haben schon Bedarf und hatten in den vergangnen Jahren einige unbesetzte Stellen“, bestätigt Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) auf Nachfrage. „Aber wir haben uns bemüht, sie zu besetzen.“ Dabei habe die Corona-Pandemie der Gemeinde sogar in die Hände gespielt. Dank ihr seien viele Bewerbungen eingegangen. Und: „Die Qualität der Bewerber ist gestiegen.“ Vor allem im Bauamt zeichne sich das ab. Einige gute Leute, die vorher – oft projektbezogen und befristet – etwa in Architekturbüros gearbeitet hätten, würden inmitten der Krise nun einen „sicheren Job“ bei einem öffentlichen Arbeitgeber suchen. Zum neuen Jahr habe die Kommune ein paar neue Mitarbeiter angestellt. Details möchte Schmid hier nicht verraten, das sei nicht-öffentlich.

Insgesamt passe auch die Gemeinde ihre Stellenpläne immer an und hinterfrage, was weiter nötig ist oder nicht. Die Stellen-Rechnung sei nicht ganz einfach. Laut aktuellem Stellenplan seien 69 Stellen vorgesehen, 49 davon waren bis zum 30. Juni 2020 besetzt. Danach kamen aber noch Azubis hinzu, die die Gemeinde übernommen habe, sowie Reservestellen für beispielsweise in Elternzeit befindliche Mitarbeiter. 61 Köpfe verteilen sich auf Voll- und Teilzeitstellen. So seien im Moment netto rund acht Stellen vakant, ein Teil davon aber werde ja Anfang 2021 nachbesetzt. Schmids Fazit: „Wir fühlen uns dank der Neuanstellungen für unsere großen Projekte gut gerüstet“, sagt er. Und für die Neuen gebe es auch genug Platz im Rathaus, wo es bekanntlich eng wird. Wie berichtet, ist eine Rathauserweiterung schon länger im Gespräch, Ideen und Entwürfe gab es schon, konkrete Pläne aber noch nicht.