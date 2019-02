Rennradler (20) im Kreisverkehr erfasst

Das schöne Wetter lockt jetzt auch wieder die Fahrradfahrer nach draußen. Am Dienstag gab‘s prompt einen Unfall.

Holzkirchen - Leichte Verletzungen hat sich am Dienstagnachmittag ein Rennradfahrer (20) aus Aying bei einem Unfall in Holzkirchen zugezogen. Laut Polizei war er auf der Rosenheimer Straße von Holzkirchen in Richtung Föching unterwegs, als er gegen 15.30 Uhr vom Peugeot einer 64-jährigen Valleyerin erfasst wurde. Die Frau hatte den Rennradfahrer beim Einbiegen in den dortigen Kreisverkehr übersehen. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann ins Krankenhaus.

sh