Rentner rammt Müllabfuhr

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Müllmänner leerten gerade die Tonnen, als der Rentner das Müllfahrzeug rammte (Symbolfoto). © Beispielfoto: dpa

Zwei Mal hat ein Rentner auf der Thanner Straße in Holzkirchen ein kommunales Müllfahrzeug gerammt. Und dabei einen Schaden in Höhe von 5000 Euro verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Dienstag, 13. Dezember, gegen 7 Uhr. Der 74-jährige Holzkirchner fuhr mit seinem BMW die Thanner Straße ortsauswärts. Im kam ein kommunales Müllfahrzeug entgegen, das auf Höhe der Thanner Straße 20 am rechten Fahrbahnrand stehen blieb, um Mülltonnen zu leeren. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr der Senior in die linke Front des Müllfahrzeugs. Bei einem erneuten Versuch, an dem Müllfahrzeug vorbeizufahren, fuhr der Rentner nochmals in die Front des Müllfahrzeugs.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

