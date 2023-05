Holzkirchen schafft Solaranlagensatzung ab

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Liegen im Trend: Balkonkraftwerke wie diese in Miesbach. In Holzkirchen haben Hausbesitzer jetzt viel Spielraum bei der Anbringung von Photovoltaik-Anlagen. © TP

Holzkirchen zeigt Mut zum Risiko: Mit Blick auf die Energiekrise verzichtet die Gemeinde komplett auf eine Solaranlagensatzung – und überlässt es damit den Bürgern, in welchem Umfang sie Sonnenkollektoren an ihren Häusern anbringen. Kritiker fürchten jetzt eine Verschandelung des Ortsbildes.

Holzkirchen – Bereits in der Sitzung des Bauausschusses Mitte März hatte man es ahnen können. Damals hatte der Ausschuss dem Gesamtgemeinderat zwar empfohlen, dem Entwurf der Verwaltung für eine neue Solaranlagensatzung zuzustimmen (wir berichteten), aber die Diskussion war kontrovers, und nicht jeder, der dafür stimmte, schien dies aus Überzeugung zu tun. Das spürte auch Bürgermeister Christoph Schmid (CSU), der deshalb damals grummelte, das Fass in der folgenden Gesamtgemeinderatssitzung hoffentlich nicht erneut aufmachen zu müssen. Wie berichtet, geschah aber genau das, und der Gemeinderat lehnte die überarbeitete Solaranlagensatzung in seiner Sitzung Ende März ab. Damit galt die alte aus dem Jahr 2018 weiter, die der Gemeinderat vor dem Hintergrund der Energiekrise eigentlich als nicht mehr zeitgemäß bewertet hatte.

Jetzt gibt es gar keine Solaranlagensatzung mehr: Am Donnerstagabend beschloss der Gemeinderat, die Satzung von 2018 zu streichen – und zwar ersatzlos. Ob auf dem Dach, im Garten oder am Balkon: Solaranlagen mit bis zu neun Metern Länge und drei Metern Breite sind ab sofort genehmigungsfrei. Auch an Fassaden, wo die überarbeitete Solaranlagensatzung keine Sonnenkollektoren erlaubt hatte. Nur noch die in diesem Punkt sehr liberale Bayerische Bauordnung sowie Vorschriften etwa zum Brandschutz und zur Verkehrssicherheit sowie Bebauungspläne zähmen den Gestaltungsfreiraum von Hausbesitzern. Und selbst bei den B-Plänen mahnte FWG-Fraktionssprecher Torsten Hensel die Verwaltung, diese großzügig im Sinn der Satzungsaufhebung auszulegen.

Dass die Abstimmung so ausging, war mit Blick auf das dünn besetzte Gremium nicht selbstverständlich: Etwa zehn Räte fehlten, darunter viele Gegner des Solaranlagensatzungsentwurfs. Deshalb warben Vertreter beider Positionen um die Gunst der anderen. CSU-Fraktionschef Sebastian Franz stellte gleich klar: „Wir lehnen die Aufhebung der Satzung konsequent ab. Energiewende ja, Wildwuchs nein!“ Ohne Regularien sei die Schönheit von Holzkirchens Ortsbild in Gefahr. Unter anderem, könnten Hausbesitzer nun auch gegen die Firstrichtung aufständern.

FWG-Sprecher Torsten Hensel entgegnete: „Fehlende Regularien gehören nun wirklich nicht zu den Defiziten, die wir in Deutschland haben.“ Auch ohne Satzung bewege man sich nicht im rechtsfreien Raum, weshalb auch kein Wildwuchs drohe.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Robert Wiechmann appellierte: „Lieber Sebastian Franz, jetzt seid doch nicht so bockig und geht noch einmal in Euch!“ Jede per Solaranlage erzeugte Kilowattstunde bedeute ein Stück Unabhängigkeit vom Unrechtsregime. „Das ist wichtiger als geschmäcklerische Schönheitsfragen!“

Simon Ammer (SPD) erinnerte daran, dass man mit der Überarbeitung der bestehenden Satzung eine Liberalisierung angestrebt habe: „Es wäre aber keine Liberalisierung gewesen, weil wir Dinge geregelt hätten, die zuvor nicht geregelt waren.“

Gegen die Stimmen der CSU (Ausnahme Johannes Dörder) schaffte der Gemeinderat die Solaranlagensatzung schließlich ab.