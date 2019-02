Schlimmer Unfall: Paketdienst erfasst Fußgängerin

Bei einem Unfall im Holzkirchner Industriegebiet ist am Freitag eine Frau schwer verletzt worden: Ein Transporter hatte sie beim Rangieren erfasst und mitgeschleift. Der Zustand der Frau ist kritisch, sie schwebt in Lebensgefahr.

Das berichtet die Polizei Holzkirchen über den Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person, der sich heute Mittag gegen 12.30 Uhr im Gewerbegebiet ereignete:

Holzkirchen/Bayern: Die Frau erlitt Knochenbrüche, war aber ansprechbar

Am Freitag ereignete sich ein Unfall in der Schönlohstraße in Holzkirchen, bei dem ein 34-jähriger Paketfahrer aus Geretsried mit einem MAN/TGE rückwärts aus einer Einfahrt fahren wollte. Dabei kam eine 72-jährige Frau aus München, welche ihre Mutter im Landhaus an der Au besuchen wollte, unter den Pkw und wurde einige Meter mitgeschleift.

Die Frau erlitt mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen. Sie war zunächst ansprechbar, verlor jedoch nach einiger Zeit das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Die Dame wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Bogenhausen geflogen und ist weiterhin in sehr kritischem Zustand. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Holzkirchen/Bayern: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die näheres zum Unfall sagen können: Wer Beobachtungen zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei Holzkirchen zu wenden unter 08024 / 9 074-0.

