Schönheitskur für die Eintrittspforte: So geht‘s mit dem Bahnhof-Umbau weiter

Im Wandel: Auf dem Bahnhofsareal in Holzkirchen stehen gravierende Veränderungen an. Welche, klärt ein städtebaulicher Wettbewerb.

Die DB ist an Bord

von Florian Prommer

Einer Schönheitskur will die Marktgemeinde Holzkirchen ihren Bahnhof unterziehen. Feststeht, was man will – und was nicht. Ein Wettbewerb soll nun gestalterische Varianten liefern.