Schulweghelfer dringend gesucht

An Zebrastreifen oder viel befahrenen Straßen helfen Schulweghelfer den Schülern, sicher in die Schule zu kommen. Doch in Holzkirchen sind noch viele Stellen unbesetzt.

Holzkirchen – Egal ob am Bahnhof, an der Metzgerei Kleeblatt oder dem neuen Zebrastreifen in der Rosenheimer Straße an der Ecke zur Frühlingsstraße: Die Schulweghelfer in Holzkirchen sorgen dafür, dass vor allem Grundschüler sicher in den Unterricht kommen. Das Problem: An sechs Orten in der Marktgemeinde fehlen sie, oft sogar an mehreren Tagen.

Bereits das dritte Jahr in Folge engagiert sich Kerstin Dibbets als Schulweghelferin. Seit drei Wochen steht sie jeden Freitag von 7.15 bis 7.45 Uhr am Zebrastreifen in der Rosenheimer Straße. „Die Kinder sind so dankbar“, sagt sie. Deshalb steht sie an ihrem freien Tag gerne früh auf. Und: „Es ist so ein einfaches Ehrenamt.“ Schließlich müsse man nur einmal in der Woche an einem der Hauptstraßenübergänge stehen und aufpassen, dass die Kinder sicher auf die andere Seite kommen.

Mit den Schulweghelfern wird der Weg in den Unterricht für die Schüler sicherer, ist Dibbets überzeugt. „Durch die Weste sehen Autofahrer die Übergänge früher“, sagt sie. Die Aufmerksamkeit steige und da die Autofahrer noch einmal auf die Zebrastreifen oder Ampeln hingewiesen werden, würden sie entspannter anfahren und halten. Ohne Schulweghelfer sei das an manchen Tagen anders. „Erst am Donnerstag habe ich gesehen, wie eine Mutter mit ihrem Kind am Zebrastreifen gestanden ist und fünf Autos einfach drüber gefahren sind“, sagt Dibbets.

Schulweghelfer: Wichtige Stütze im täglichen Verkehr

Da vor allem Erstklässler ihren Weg in die Grundschule Baumgartenstraße oder zur Quirin-Regler-Grundschule am Anfang trotz vorherigen Übungsläufen noch nicht gut kennen, seien die Schulweghelfer wichtig. Denn während der Schulzeit fahren deutlich mehr Autos über die Straßen. Durch Schulweghelfer könnten auch sogenannte Elterntaxis, also Eltern, die ihre Kinder bis vor die Schule fahren, vermieden werden. „Die Kinder wollen zur Schule gehen, mit ihren Freunden laufen“, sagt Dibbets aus eigener Erfahrung. So würden die Schüler auch selbstständiger. Wenn die Kinder in eine weiterführende Schulen gehen, steigen sie oft aufs Rad um. Auch dann sorgen die Schulweghelfer für sichere Wege.

Natürlich versteht Kerstin Dibbets, wenn Eltern es anfangs nicht schaffen, neben den neuen Abläufen in der Früh oder ihrem Beruf auch noch eine halbe Stunde an der Straße zu stehen. Aber wenn es sich eingependelt hat und machbar sei, würde sie sich über Unterstützung freuen. Denn 40 Schulweghelfer bräuchte es, um alle potenziell gefährlichen Stellen von Montag bis Freitag zu besetzen. Derzeit sind es 26.

„Man muss auch nicht jede Woche da stehen“, sagt Dibbets. An der Kleeblatt-Kreuzung würden sich montags etwa zwei Helfer abwechseln. „Wer Interesse hat, kann es ja einfach mal versuchen“, macht sie Werbung. Der Aufwand sei mit einer halben Stunde gering und trotzdem könne man einen „Beitrag dazu leisten, dass nichts passiert in der Früh“.

So werden Sie Schulweghelfer

Interessierte können sich bei Kerstin Dibbets melden, per Mail an schulweghelfer.holzkirchen@gmail.com. Gesucht werden Helfer für die Ampel Tölzer Straße/Thanner Straße, die Zebrastreifen in der Rosenheimer Straße und der Industriestraße sowie in der Haidstraße und an den Ampeln am Bahnhof und an der Kreuzung Münchner Straße/Krankenhausstraße.