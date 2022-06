Holzkirchen/B13: Zwei Menschen schwer verletzt

Von: Katrin Hager

Zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw ist es am Donnerstagmittag in Holzkirchen auf der B13 an der Einmündung der Burgstallerstraße gekommen. © Thomas Plettenberg

Ein Pkw hat am Donnerstag bei einem Unfall auf der Tölzer Straße in Holzkirchen ein Motorrad erfasst. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Holzkirchen – Bei einem schweren Unfall auf der B 13 am Ortseingang von Holzkirchen sind am Donnerstagmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wollte gegen 11.40 Uhr eine Holzkirchnerin (88) mit ihrem VW aus der Burgstallerstraße in die bevorrechtigte Tölzer Straße einbiegen, auf der ein Motorradfahrer gerade in Richtung Großhartpenning unterwegs war. Der Wagen erfasste die Honda des Mannes.

Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch nicht geklärt. Das Ergebnis der unfallanalytischen Untersuchung, die die Staatsanwaltschaft angeordnet hatte, steht derzeit noch aus. Fest steht: Sowohl der Motorradfahrer, ein 55-Jähriger aus München, als auch die Pkw-Fahrerin wurden bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Immerhin: Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei wohl zum Glück bei beiden nicht.

Während des Rettungseinsatzes mit Hubschrauberlandung und -start war die Tölzer Straße bis etwa 13.30 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt, ehe eine Spur wieder freigegeben werden konnte. Der Verkehr, den die Polizei vor Ort regelte, staute sich. Erst um 16 Uhr, als die detaillierte Unfallaufnahme für das Gutachten abgeschlossen war, konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Ursprünglicher Artikel von 14.45 Uhr:

Holzkirchen - Zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw ist es am Donnerstag gegen 11.40 Uhr auf der B13 an der Einmündung der Burgstaller Straße am Holzkirchner Ortseingang gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Vollsperrung ist aufgehoben, doch die laufende Unfallaufnahme sorgt noch für Behinderungen. Die Tölzer Straße ist in dem Bereich nur einspurig befahrbar.

Noch den ganzen Nachmittag ist mit Behinderungen zu rechnen

Die Polizei regelt vor Ort den Verkehr, der sich in beiden Fahrtrichtungen staut. Aufgrund der Unfallaufnahme ist laut Polizei noch bis voraussichtlich 16.30 Uhr zu rechnen.

ag