Sprayer verschandeln Wohngegend - Hoher Schaden

Bewaffnet mit Lackfarbe sind unbekannte Täter am Wochenende durch eine Holzkirchner Siedlung gezogen. Dabei verschandelten sie mehrere Wände.

Holzkirchen - Mehrere Wände und einen Stromverteilerkasten haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in Holzkirchen mit schwarzer und roter Lackfarbe besprüht. Die Täter waren nach Angaben der Polizei nahe der Erlkamer Straße sowie in der Baumgartenstraße unterwegs. Insgesamt beläuft sich der dadurch entstandene Sachschaden auf gut 1100 Euro.

Personen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter 08024/9074-0 zu melden.

fp

