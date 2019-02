St. Josef unter den Besten weltweit: BBC adelt neue Kirche

Die BBC hat die St.-Josef-Kirche unter den acht schönsten Neubauten weltweit gelistet. Eine Würdigung, die Pfarrei und Architekt mit Stolz, aber auch einem Hauch Genugtuung erfüllen.

Holzkirchen – Was haben das Stadtschloss im Herzen Berlins, die Destillerie des weltberühmten schottischen Macallan-Whiskeys und die St.-Josef-Kirche in Holzkirchen gemeinsam? Alle drei zählen zu den acht besten Neubauten 2018 weltweit. Eine Liste architektonischer Highlights, die die britische Rundfunkanstalt BBC jährlich kürt.

Dass das frisch geweihte Gotteshaus in dieser internationalen Rangliste Beachtung findet, damit hat in der Pfarrei niemand gerechnet. „Wir waren alle ganz baff. Ich habe keine Ahnung, wie die auf uns gekommen sind“, sagt der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Matthias Hefter. Überrascht sei er noch immer, aber auch sehr stolz auf die Würdigung in dieser illustren Runde.

In seinem Artikel für die BBC lobt der Architekturkritiker Jonathan Glancey die „geometrischen Strukturmuster, die sich zu den Oberlichtern hin winden und ständig wechselnde Licht- und Schattenspiele über Sitze, Wände und Altar werfen“. St. Josef sei „hochmodern und ganz und gar elementar“ und scheine „eher mit Alpenluft als mit Weihrauch“ gefüllt zu sein.

Eberhard Wimmer findet sich und seine Vision, die er beim Entwerfen des Gotteshauses hatte, in dieser Beschreibung wieder. „Das ist sehr schön zu lesen“, sagt der Münchner Architekt. Nicht nur für ihn, sondern „auch für Holzkirchen“. Schließlich sei es nicht selbstverständlich, dass eine Kirche in einer kleinen Gemeinde in Oberbayern von der BBC, dem „großen medialen Empire“, berücksichtigt werde. Angemeldet habe er die von ihm designte Kirche nämlich nicht, sagt Wimmer.

Anders als beim Wettbewerb HolzbauPlus des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, wo er den Entwurf eingereicht hatte. Auf der Grünen Woche in Berlin würdigte Bundesministerin Julia Klöckner St. Josef jüngst mit einer „Lobenden Erwähnungen“. Dass es nicht für einen der ersten Plätze gelangt hat, liegt an der Mineralwolle, mit der die Kirche gedämmt ist. „Das konsequente Konzept des konstruktiv und gestalterisch hochwertigen Holzbaus wurde bei der Wahl des Dämmstoffs nicht weitergeführt, sodass die Gesamt-Ökobilanz geschmälert wird“, begründet die Jury. Ein verschmerzbares Urteil, findet Wimmer. So habe er durchaus überlegt, Holzfasern zu verwenden, sich letztlich aber dagegen entschieden. „Wegen der fehlenden Erfahrung bei so langfristig geplanten Gebäuden wussten wir nicht, ob die Dämmung nicht irgendwann zusammensackt“, erklärt er. Ein bautechnisches Risiko, das er nicht eingehen wollte.

+ Statt der Optik würdigte der Wettbewerb HolzbauPlus des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die verwendeten Rohstoffe. Die Auszeichnung überreichte Bundesministerin Julia Klöckner (l.) an Hildegard Grünewald-Wahl, stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende, und Wuni Mayer, ehemaliges Mitglied der Kirchenverwaltung. © BMEL

Auf die beiden Auszeichnungen ist Wimmer stolz. Klar, sagt er, über lobende Worte freue man sich schließlich immer. Sie versprühen zudem einen Hauch von später Genugtuung. Pfarrei und Architekt hatten sich Kritik gefallen lassen müssen wegen des architektonisch gewagten Entwurfs. Die beiden Kegel wurden anfangs als „Kühltürme“ verspottet. Für den Planer war der Gegenwind rückblickend keine große Überraschung. „Es ist ja oft so, dass Neubauten anecken“, sagt er. Schlimmer sei es, wenn sie es nicht täten.

Inzwischen sind die kritischen Stimmen sowieso weitestgehend verstummt, erzählt Hefter: „Es sind nur noch wenige, die sich an der Form stören – und wenn eher innen.“ Die Kritik: Der elliptische Kirchenraum sei zu nüchtern. Doch diese Schlichtheit scheint im Trend zu liegen. Auch die Capella San Bernardo in Argentinien, das zweite Gotteshaus in der BBC-Top-Acht, kommt ohne großen Prunk aus. Ein weiteres übereinstimmendes Merkmal: Die Kapelle verfügt über ein bogenförmiges bodentiefes Fenster. St. Josef liegt offensichtlich im Trend.

Davon vergewisserten sich seit der Weihe knapp 1000 Besucher. Die längste Anreise hatte laut Hefter einer aus Norddeutschland. Aber wer weiß, vielleicht reisen künftig ja welche von noch weiter her an, um einen der schönsten Neubauten der Welt zu besichtigen. Das ist die St. Josef nun nachweislich.

