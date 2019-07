Totholz gefährdet Spaziergänger: Steindl-Allee muss gesperrt werden 

Die Steindl-Allee, die von Holzkirchen in den Kogel führt, muss gesperrt werden. In den Baumkronen hängt zu viel Totholz, das Fußgängern gefährlich werden kann – eine Folge anhaltender Trockenzeiten.

Holzkirchen –Der Hitzesommer 2018 hat an einem Wahrzeichen Holzkirchens traurige Spuren hinterlassen. Den Sommerlinden der Steindl-Allee, die seit über 120 Jahren einen Spazierweg vom Ort hinaus in den Kogel flankieren, hat der Wassermangel schwer zugesetzt. Martina Lewald-Brudi von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt, die das Naturdenkmal regelmäßig begutachtet, stellte fest, dass an 75 von 95 Bäumen ein teils starker Totholzbesatz vorhanden ist.

Bauzäune blockieren die Zugänge

Das Landratsamt, zuständig für die Verkehrssicherungspflicht, sieht Handlungsbedarf. „Bis das Totholz entfernt werden kann, sehen wir uns leider gezwungen, die Allee aus Sicherheitsgründen zu sperren“, teilte Birger Nemitz, Pressesprecher des Landratsamtes, gestern auf Anfrage mit. Ein Bauzaun, der in den nächsten Tagen aufgestellt wird, soll die drei Eingänge zur Allee blockieren; zudem will die Behörde Infotafeln anbringen. Das heißt, dass auch die Besucher des Kogelfestes am Samstag, 13. Juli, andere Wege suchen müssen. Das Fest ist nicht in Gefahr: Im Kogel selber wurde das Totholz über dem Festplatz und den Hauptwegen bereits entfernt. Anders als bei der Steindl-Allee ist hier seit 2015 die Gemeinde, nicht mehr der Landkreis, zuständig für die Verkehrssicherungspflicht.

Laut Nemitz hängen über der Steindl-Allee in diesem Jahr nicht nur vereinzelte Totäste, die altersbedingt in Altbäumen immer wieder entstehen. Vielmehr sind, als Folge der lang anhaltenden Dürre 2018 und des trockenen Frühjahrs 2019, in der Unterkrone der Linden einige mehrere Meter lange Starkäste mit Durchmessern von bis zu 20 Zentimetern abgestorben – eine Gefahr für arglose Flaneure.

Linden und Bergahorne leiden besonders unter Trockenheit

Diese massiven Trockenschäden seien an den meisten anderen Baum-Naturdenkmälern im Landkreis feststellbar, sagt Nemitz. Betroffen sind vor allem Linden und Bergahorne, die mit Trockenphasen die größten Probleme haben. Sie alle sofort von Totholz zu befreien, übersteigt laut Nemitz das Budget, das der Landkreis für die Pflege der Baum-Naturdenkmäler vorhält. „Wir arbeiten an einer Lösung, die einerseits die Verkehrssicherheit wieder gewährleistet, bei der aber andererseits die Kosten in einem vertretbaren Rahmen bleiben.“