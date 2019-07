Holzkirchen: Supermarkt-Personal hält Dieb fest, bis die Polizei kommt

Weil die Supermarkt-Mitarbeiter auf Zack waren, sieht ein Dieb jetzt einem Strafverfahren entgegen. Der Regensburger wollte in Holzkirchen einen Rucksack voller Waren an der Kasse vorbeischmuggeln. Die Rechnung machte er ohne die Mitarbeiter.

Holzkirchen– Ein 22-Jähriger aus Regensburg ist am Samstag erwischt worden, als er in einem Supermarkt an der Tegernseer Straße in Holzkirchen Waren stehlen wollte. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ging der junge Mann gegen 12.40 Uhr zwar zum Bezahlen an die Kasse, legte dort aber nur ein Teil aufs Warenband. Weitere Gegenstände hatte er in seinem mitgeführten Rucksack und in der Hosentasche verstaut, legte diese aber nicht zur Bezahlung vor.

Nach dem Kassenbereich wurde er darauf angesprochen und zum Filialleiter gebracht. Einer Nachschau in seinem Rucksack widersetzte sich der Regensburger und versuchte, mitsamt seinem Rucksack Reißaus zu nehmen.

Mehrere Mitarbeiter konnten ihn jedoch aufhalten und ihn im Anschluss der Polizei übergeben. Bei der Nachschau im Rucksack traten Waren im Wert von knapp 40 Euro zutage.

Bis seine Personalien festgestellt waren, wurde der Regensburger festgenommen. Auf den 22-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen räuberischen Ladendiebstahls zu, berichtet die Polizei.

